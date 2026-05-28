El Rey Felipe VI presidirá este jueves la Corrida de la Prensa en las Ventas

El Rey Felipe VI preside este jueves, a las 19.00 horas, la Corrida de la Prensa en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, según ha informado la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

La organización ha avanzado que se lidiarán toros de la ganadería de Juan Pedro Domecq para los toreros Roca Rey, Diego Urdiales y Bruno Aloi, quienes pelearán por hacerse con la Oreja de Oro de la APM.

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Este jueves será la cuarta vez que el Rey presida el tradicional festejo de los periodistas desde que fue coronado. Las anteriores fueron en 2024, 2023 y 2018. En 2008, los entonces Príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña Letizia, ya presidieron la Corrida de la Prensa, siendo la primera vez que acudían a un festejo como matrimonio.

También han confirmado su asistencia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien presidió la Corrida de la Prensa del año pasado, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

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En esta edición de la Corrida de la Prensa, Felipe VI estará acompañado por el ganadero Victorino Martín, quien ejercerá de asesor taurino en la Corrida de la Prensa de 2026.

La Asociación de la Prensa reconoce así el trato recibido siempre por Victorino Martín, "con su habitual cercanía, apoyo y cariño", según afirmó Mónica Tourón, secretaria general de la APM, en la presentación oficial de la centenaria corrida, que se celebró el pasado 18 de mayo.

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En la pasada edición de la Corrida de la Prensa, que alcanzaba su 125 aniversario, Morante de la Puebla se hizo merecedor del prestigioso trofeo taurino, con una histórica faena.