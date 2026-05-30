Edmundo González plantea las condiciones para la repetición de las elecciones presidenciales en Venezuela

El candidato presidencial opositor de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, Edmundo González, ha enumerado este sábado las condiciones para la realización de unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela en "un proceso verdaderamente democrático y verdaderamente libre", lo que implicaría renunciar a su reivindicación como presidente.

"Hoy, como siempre, los intereses de la República están por encima de todo (...). Eso significa elecciones presidenciales", ha afirmado en un vídeo discurso publicado en redes sociales.

Entre esas condiciones ha planteado que haya árbitros independientes, un registro electoral, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a los medios independientes. Sin embargo, "hay algo que va antes de todo eso, condiciones que no son negociables" como "la libertad de los presos políticos, el fin de la persecución, el respeto a la Constitución y la independencia del poder electoral y del poder judicial".

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"Es momento de construir las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales que sirvan de instrumento ciudadano para el cambio, que contribuyan a la reinstitucionalización democrática del país y se sienten las bases para un gobierno estable y verdadero que nos incluya a todos", ha argumentado.

González ha destacado que no está "solo" en esta postura, sino que la trató la semana pasada con la líder opositora María Corina Machado y las "fuerzas democráticas de Venezuela" reunidas en Panamá. "Estamos juntos, unidos en la misma hoja de ruta, hacia el mismo destino. Porque cuando el liderazgo democrático de Venezuela y en coalición apuntan en la misma dirección, esa dirección es un mandato", ha planteado.

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La oposición denuncia que González fue el más votado en las elecciones del 28 de julio de 2024, pero las autoridades declararon vencedor a Nicolás Maduro, preso ahora tras una incursión militar estadounidense en Caracas. Este ataque propició un acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos.