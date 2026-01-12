El Real Madrid pierde su fiabilidad en finales y Hansi Flick prolonga su pleno

Entre las cifras que definen este cambio de tendencia, destaca el hecho de que el Real Madrid no gana una final desde la Copa Intercontinental a mediados de diciembre de 2024. Este dato cobra relevancia luego de que, según consignó Europa Press, el club blanco sufriera su tercera derrota consecutiva en finales, todas frente al FC Barcelona, lo que marca un giro respecto al dominio que ejercía el conjunto madrileño en partidos decisivos durante casi seis años.

El encuentro más reciente tuvo lugar en Yeda, Arabia Saudí, donde el Real Madrid cayó por 3-2 ante el conjunto azulgrana, tal como informó Europa Press. Esta derrota pone fin a una racha de fiabilidad que el club había sostenido en las finales a un solo partido desde hace años. De acuerdo con el medio, esta dinámica adversa se materializó con la llegada de Hansi Flick al banquillo catalán, técnico alemán que ostenta un registro perfecto en partidos definitorios desde que asumió el mando del Barça.

El registro reciente entre ambos equipos muestra que, tras haber vencido 2-1 en el primer Clásico de la temporada 2024-25 en el Santiago Bernabéu, el Barcelona se impuso con claridad en los siguientes duelos: ganó los otros cuatro partidos a su rival, incluido el de la final, donde Raphinha fue figura destacada al marcar dos goles y recibir el reconocimiento como el jugador más valioso del encuentro. Europa Press detalló que este resultado representa un golpe al orgullo del Real Madrid, acostumbrado a dominar instancias finales, especialmente frente al conjunto catalán.

El dominio del Barça sobre el Real Madrid en finales tiene su antecedente inmediato hace un año, cuando el equipo azulgrana se impuso en la Supercopa, también en Yeda, con un marcador de 5-2. Este resultado fue interpretado, según informó Europa Press, como el comienzo del actual ciclo de superioridad del club catalán en partidos definitorios contra su histórico rival. Además de estos enfrentamientos en la Supercopa, el Barcelona también superó al Real Madrid en la pasada final de la Copa del Rey en La Cartuja por 3-2 tras una prórroga, consolidando una secuencia de victorias decisivas.

Europa Press explicó que para encontrar la última final previa a esta racha en la que el Real Madrid resultó derrotado, hay que remontarse hasta agosto de 2018, cuando el club perdió ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de Europa con un marcador de 4-2. Desde ese entonces y hasta la llegada de Flick al conjunto azulgrana, la fiabilidad del equipo blanco en finales a partido único se mantenía prácticamente intacta: durante el siglo XXI, los madridistas han disputado 33 finales a partido único (21 internacionales, 6 de Copa del Rey y 6 de Supercopa de España), con siete derrotas en total, de las cuales tres ocurrieron en el último año, según detalló el medio.

El desempeño del entrenador alemán representa, según Europa Press, una nueva realidad para el Real Madrid, ya que Hansi Flick se ha transformado en una especie de “bestia negra” para el club madrileño. El registro del técnico, que todavía tiene pendiente disputar la Liga de Campeones con el Barcelona, muestra que ha dirigido ocho finales y ha salido victorioso en todas. Con el equipo catalán ya suma tres títulos levantados: la Supercopa de España 2025 (5-2), la Copa del Rey 2025 (3-2) y la reciente Supercopa de 2026 (3-2).

Las declaraciones del entrenador tras la última victoria añadieron peso a su gestión: “Cuando juegas una final, además contra el Madrid, y ganamos, sienta muy bien. Estoy muy orgulloso del equipo porque jugamos con el estilo que queríamos, como el Barça. Es lo más importante”, citó Europa Press a Flick durante la rueda de prensa posterior al partido. El historial de Flick ya incluía éxitos antes de su llegada al Barcelona: en 2020 logró con el Bayern de Múnich seis títulos en una misma temporada, incluyendo la Liga de Campeones (1-0 frente al PSG), la Copa alemana (4-2 frente al Bayer Leverkusen), la Supercopa de Alemania (3-2 sobre el Borussia Dortmund), la Supercopa de Europa (2-1 contra el Sevilla FC) y el Mundial de Clubes (1-0 ante Tigres de México).

Los recientes reveses ante el Barcelona abren cuestionamientos sobre el presente del Real Madrid en encuentros decisivos. Europa Press recopiló que la actual plantilla enfrenta dudas sobre su hambre competitiva y la seguridad que tradicionalmente la acompañaba en finales, especialmente tras el cambio de tendencia que se evidencia en sus últimos resultados.

La estadística de los enfrentamientos entre Real Madrid y Barcelona muestra un cambio de liderazgo en estos partidos trascendentales. Desde la llegada de Flick, no solo se ha destacado la obtención de trofeos, sino también la consolidación de un estilo de juego que se impone en partidos de alta presión, donde los detalles y la mentalidad juegan un rol clave. El éxito del técnico alemán aporta una dinámica distinta a la rivalidad y fortalece la imagen del Barcelona en finales frente al equipo blanco, según resalta el análisis de Europa Press.

Al sumar tres finales consecutivas sin título frente a su histórico rival, el Real Madrid dejó atrás una larga etapa de dominio, mientras que el Barcelona explotó al máximo el impulso durante la era Flick en los duelos decisivos. Así, la tendencia reciente señala un protagonismo renovado del equipo azulgrana en las grandes citas futbolísticas, con una plantilla capaz de adjudicarse los partidos que definen la temporada.