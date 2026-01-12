Ascienden a ocho los muertos tras un derrumbe en un vertedero de la isla de Cebú, Filipinas

Las autoridades de Filipinas ha elevado este lunes a ocho el número de víctimas mortales por el derrumbe ocurrido el pasado jueves en el vertedero de Binaliw, situado en la ciudad filipina de Cebú.

El presidente del Consejo de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de Cebú, Dave Tumulak, ha confirmado en declaraciones recogidas por el diario 'Manila Times' que hasta las 20.10 horas (hora local) de este domingo los equipos de rescate han recuperado ocho cuerpos, entre los que se incluyen los de dos mujeres.

El también concejal de la localidad ha señalado que en el operativo han trabajado más de 40 militares, la mayoría de ellos ingenieros, además de una decena de químicos, biólogos y radiólogos de la base Tarlac del Ejército filipino que se han unido a los socorristas locales.

Las autoridades filipinas estimaron este sábado en unas 30 las personas dadas por desaparecidas tras la tragedia, provocada según las primeras evaluaciones por una combinación de terreno inestable y exceso de agua, además del terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Richter del pasado 30 de septiembre y el tifón 'Tino', del 4 de noviembre.

El vertedero de Binaliw es el destino principal de la basura de la ciudad de Cebú, de casi un millón de habitantes, por lo que recibe cientos de toneladas de basura cada día.