Thibaut Courtois: "Merecimos ganar, los detalles estuvieron en nuestra contra"

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois lamentó que "los detalles" de la final de la Supercopa estuvieron "en contra" de los blancos este domingo en la derrota (3-2) contra el FC Barcelona, confiando en que la actuación sirva para mantener la fe en la temporada y en un mes de enero aún exigente.

"Hemos hecho, sobre todo la segunda parte, un buen partido, perder contra tu rival nunca es agradable, estamos tristes. Merecimos ganar y al final, los detalles estuvieron un poco en nuestra contra, es un poco el periodo de los últimos meses, que las cosas no salen como deben salir. Es la realidad, pero hemos demostrado que somos un equipo vivo que podíamos haber ganado el partido perfectamente", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press después de la final en Yeda.

El meta del Madrid confesó que la primera parte no fue buena, pero insistió en que merecieron más. "La primera parte hemos estado demasiado encerrados, no hemos jugado como podíamos. Hemos tenido ocasiones y no ha querido entrar. Su primer gol viene de un error, el segundo palo y dentro, el tercero toca en Asencio, son los detalles que definen el partido. Tuvimos ocasiones pero todas a las manos de Joan", apuntó.

Por otro lado, Courtois fue preguntado por la gran actuación de Vinícius. "Confiamos plenamente en él. Es un gran jugador, sabemos que es capaz de hacer eso. Es un chico con mucho talento, lo ha demostrado, su gol es un golazo, todo el partido es una pesadilla para ellos. Quizá no lo hemos aprovechado tanto como podíamos. Esperemos que podamos coger las cosas positivas a pesar de la derrota, a la Champions, a Villarreal, enero sigue siendo un mes muy importante", afirmó.

"No significa nada. No cambia nada, hay que seguir peleando, con la actitud que hemos tenido hoy y el otro día, demostrar eso cada semana y estoy seguro de que ganaremos algo", terminó.