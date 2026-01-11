Agencias

Herido un agente de las fuerzas de seguridad de Israel por disparos en la ciudad de Nablus

Guardar

Un agente de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha resultado herido por arma de fuego en el marco de una operación que las fuerzas israelíes llevaban a cabo en la ciudad de Nablus, en Cisjordania.

"Durante una actividad operativa de las fuerzas de las FDI en la ciudad de Nablus en la Brigada de Samaria, un soldado de las FDI resultó moderadamente herido como resultado de disparos dirigidos contra la fuerza", han indicado las FDI en un mensaje emitido desde su cuenta de la red social X.

El herido ha sido trasladado al hospital para ser sometido a tratamiento médico y, sin que hayan trascendido más detalles de la operación israelí, el Ejército hebreo ha informado de una persecución contra el individuo identificado como autor de los disparos.

En otro incidente, en la ciudad de Hebrón, las fuerzas israelíes han disparado contra el conductor de un automóvil que supuestamente trató de atropellar a los agentes. "El terrorista fue neutralizado", han sostenido.

"Tras un informe de un intento de atropello con un coche en la zona de Haret al-Sheikh (Hebrón) de la Brigada Yehuda, una investigación inicial indica que una fuerza de las FDI que operaba en la zona respondió disparando contra un vehículo que se dirigía a toda velocidad hacia ella, debido a temores de una amenaza inmediata", han afirmado.

La agencia palestina de noticias Wafa ha identificado al conductor como Shaker Falah al Jabari, de 50 años, y ha informado que las fuerzas israelíes impidieron la llegada de ambulancias hasta el herido, que finalmente fue detenido.

ADOLESCENTE DE 15 AÑOS FALLECIDO

Azmi Gharib, un joven de 15 años, ha fallecido este sábado en la localidad de Nazaret tras recibir varios disparos. Los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital cercano en el que únicamente declararon su muerte.

Según los primeros informes, recogidos por el portal de noticias israelí Ynet, el adolescente recibió una llamada telefónica para que saliera de casa y después recibió los disparos.

Los incidentes de este tipo ya han dejado al menos 15 personas de origen árabe fallecidas desde principios de año.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ministro uruguayo asegura que el acuerdo UE-Mercosur aumentará el PIB y las exportaciones

Infobae

Ordeig reitera su "firme voluntad" de defender el sector agrícola tras el acuerdo UE-Mercosur

Tras reunirse en Reus con quienes protestan por la reciente decisión entre Bruselas y Mercosur, Òscar Ordeig recalca que la administración exigirá garantías a las autoridades españolas y europeas, convocando al entendimiento, la vigilancia y la cooperación

Ordeig reitera su "firme voluntad"

El Eurogrupo comunica los seis candidatos a suceder a Luis de Guindos en la vicepresidencia del BCE

Seis candidatos han sido propuestos por distintos países para ocupar el puesto clave en el órgano rector de política monetaria europea, la decisión final, tras consultas a instituciones y un proceso rígido, se tomará en los próximos meses

El Eurogrupo comunica los seis

Los agricultores mantendrán las protestas contra el acuerdo UE-Mercosur hasta el domingo

El sector primario catalán advierte que continuará con cortes y bloqueos de carreteras tras la aprobación del pacto comercial entre la Unión Europea y Mercosur, exigiendo respuestas inmediatas al Ministerio y garantías para competir en igualdad de condiciones

Los agricultores mantendrán las protestas

La hermana de Kim Jong-un "toma nota" de las explicaciones de Seúl sobre los drones espía

Infobae