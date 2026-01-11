El Elche CF incorporará al delantero argentino Abiel Osorio en el inicio de la próxima temporada

El Elche CF ha alcanzado un acuerdo para incorporar al delantero argentino Abiel Alessio Osorio, de 23 años, "que llega como agente libre" y ha firmado un contrato con la entidad franjiverde hasta la temporada 2028/29, pero permanecerá cedido hasta el final de este curso en el Club Social y Deportivo Defensa y Justicia.

Según precisó este domingo la entidad ilicitana en su página web, Osorio "continuará con su desarrollo profesional" en Defensa y Justicia "antes de incorporarse al Elche CF para el comienzo de la temporada 2026/27".

Nacido el 13 de junio de 2002 en San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires (Argentina), se formó en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield y luego en el primer equipo "comenzó a disputar minutos y consolidar su presencia en el fútbol profesional", según indicó la nota de prensa.

"Posteriormente, en Defensa y Justicia contó con continuidad, participando de manera regular en competiciones nacionales y acumulando experiencia competitiva que refuerza su perfil como delantero profesional", subrayó el comunicado oficial del Elche.

Así, se describió a Osorio como "un delantero versátil que combina desmarque y llegada al área, con capacidad para integrarse en distintos sistemas ofensivos". "Destaca por su movilidad en ataque, capacidad para aprovechar los espacios y olfato goleador, así como por su entrega y presión sobre el rival, cualidades que encajan con la apuesta deportiva del Elche por jugadores con proyección y recorrido profesional", agregó.

"Con esta incorporación, el Elche refuerza su plan deportivo a medio y largo plazo, asegurándose la llegada de un jugador con condiciones para aportar rendimiento futuro al primer equipo", concluyó la entidad franjiverde.