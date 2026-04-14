Cinco muertos en un bombardeo israelí en el norte de Gaza, once a lo largo del martes

Jerusalén, 14 abr (EFE).- Cinco gazatíes murieron este martes en un bombardeo de un dron israelí en el campamento de refugiados de Shati, en la costa de la ciudad de Gaza (norte), informó el Hospital Shifa de la capital de la Franja.

"Nuestros equipos están respondiendo a un ataque en el campo de refugiados de Shati en el oeste de la ciudad de Gaza", informó el servicio de emergencias de Defensa Civil del enclave.

Los servicios de morgues y emergencias gazatíes identificaron a los cinco muertos como Ahmed Ibrahim Abu Hasira, Abdullah AL Laham, Motasim Suleiman Bakr, Suleiman Hani Bakr y Musa Abu Hasira.

El bombardeo también causó 12 heridos.

Testigos del ataque señalan que drones del Ejército israelí dispararon dos proyectiles contra una estructura en la que había un generador de electricidad. Muchos gazatíes utilizan estos puntos para cargar sus teléfonos y otros dispositivos ante las carencias en la Franja.

Estos relatan que los fallecidos estaban reunidos a la entrada del lugar en el momento del ataque, lo que contribuyó al elevado número de víctimas.

El campamento de Shati, próximo a la costa, está fuera del perímetro que controla el Ejército de Israel en Gaza, y que se extiende al otro lado de la denominada "línea amarilla", abarcando más del 50 % del enclave.

Consultado por EFE, el Ejército de Israel aseguró que el ataque tenía por objetivo miembros del grupo islamista palestino Hamás, aunque no detalló cuántos o quienes entre los fallecidos pertenecían a la organización.

En total, once personas han muerto en Gaza este martes en distintos ataques de las fuerzas armadas.

Un bombardeo contra un vehículo de policía en la capital mató a cuatro personas (un policía y tres civiles, entre ellos un niño de tres años), mientras que otro menor de 14 años murió por un disparo de las tropas en Yabalia y una sexta persona en Beit Lahia tras aproximarse a la línea amarilla, según distintas fuentes médicas del enclave.

Todos los fallecidos fueron víctimas de ataques en el norte de Gaza.

Más de 760 gazatíes han perdido la vida en ataques israelíes desde que comenzó el alto el fuego en la Franja en octubre de 2025, mientras que el total supera los 72.300 al remontarse a octubre de 2023, al inicio de la ofensiva de Israel contra el enclave.EFE