Agencias

Secretaría paraguaya de turismo busca replicar "caso de éxito" gastronómico de Perú

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Asunción, 14 abr (EFE).- La titular de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) de Paraguay, Angie Duarte, dijo este martes a EFE que su país busca replicar el "caso de éxito" gastronómico de Perú mediante un programa de formación que reciben funcionarios y operadores locales en Lima.

Duarte, que tiene rango de ministra, explicó que la comitiva, compuesta por funcionarios de la Senatur y cocineros de restaurantes privados, viajó a Perú para conocer en detalle los pasos que dio esta nación para desarrollar su cultura y oferta gastronómica, que aseguró es uno de los motores del turismo peruano.

En este sentido, la funcionaria señaló que los paraguayos recibirán instrucción en el Centro de Formación en Turismo (Cenfotur) de Perú, un ente que Paraguay también quiere replicar para formar en el futuro a sus prestadores turísticos.

Asimismo, Duarte agregó que en la formación de los paraguayos se emplean chefs y emprendedores peruanos, quienes remarcaron que a este país le tomó 30 años erigirse como un destino gastronómico en el mundo. EFE

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