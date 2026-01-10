Tractoristas cortan la A-52 a su paso por Xinzo de Limia (Ourense) en protesta por el acuerdo de Mercosur

Durante la jornada, diversos grupos de agricultores y ganaderos recurrieron a la quema de rulos de paja y neumáticos sobre el asfalto con el fin de visibilizar su malestar por el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Mercosur, según detalló la Guardia Civil a los medios. Esta acción se enmarca en una serie de protestas que tienen como foco principal la interrupción total de la circulación en la autovía A-52, a la altura de Xinzo de Limia, en la provincia de Ourense.

De acuerdo con la información reportada por la Guardia Civil y recogida por diversos medios, el corte completo de la A-52 comenzó alrededor de las 06:15 horas de este sábado, justo en el kilómetro 188, donde los manifestantes bloquearon ambos carriles. Como consecuencia, patrullas de tráfico establecieron desvíos de vehículos a través de la salida 188, conocida como salida de Ababides en dirección Porriño, para evitar el colapso total del tránsito y minimizar los inconvenientes para el resto de los conductores. Esta medida de redireccionamiento busca garantizar que el flujo vehicular pueda continuar, aunque sea por rutas alternativas o secundarias.

Tal como informó la Guardia Civil, las movilizaciones se sitúan en el contexto del rechazo al tratado entre la Unión Europea y Mercosur que, en la visión de los agricultores y ganaderos locales, representa una amenaza directa a la viabilidad de sus explotaciones en la provincia de Ourense. En diferentes ocasiones, representantes del sector primario han expresado que la importación de productos agropecuarios procedentes de países sudamericanos bajo condiciones diferenciadas los coloca en una posición de desventaja frente a la competencia internacional.

Las protestas, reflejadas en el uso de tractores como herramienta de bloqueo, llevan semanas manifestándose en la provincia. Según consignó la Guardia Civil, estas acciones no solo afectaron la movilidad en una de las principales vías de comunicación de la región, sino que se suman a otras movilizaciones recientes en diversas localidades de Ourense. Hace aproximadamente dos semanas, se produjeron tractoradas que llegaron a impedir el acceso a la Subdelegación del Gobierno, en una muestra más de la tensión persistente entre el sector agropecuario y las autoridades nacionales y europeas.

El corte de la A-52 por parte de los productores de Xinzo de Limia tiene como antecedente inmediato estas acciones anteriores y responde a la misma preocupación: la falta de protección efectiva del mercado agrícola europeo frente a los productos importados desde fuera de la Unión. Agricultores y ganaderos han reiterado en distintas declaraciones que los nuevos acuerdos comerciales dificultan la rentabilidad de sus explotaciones y aumentan la competencia de países con normativas distintas en materia de sanidad, sostenibilidad y condiciones laborales.

La elección del punto de bloqueo, según reportó la Guardia Civil, no es casual, ya que la A-52 representa una arteria fundamental para el transporte de personas y mercancías en la zona entre Galicia y Castilla y León. El corte ha obligado a las fuerzas de seguridad a mantener presencia constante en el área, con el objetivo de evitar incidentes mayores y asegurar la seguridad tanto de los manifestantes como de los usuarios de la vía.

Según informó la Guardia Civil, las escenas durante las primeras horas de la mañana mostraban columnas de humo sobre la vía causadas por la combustión de los materiales dispuestos por los manifestantes, y largas filas de vehículos esperando instrucciones o intentando acceder a rutas alternativas. La situación generó retrasos significativos y la necesidad de rediseñar itinerarios para aquellos que utilizaban la A-52 en ambos sentidos.

Ganaderos y agricultores involucrados han señalado, según publican los medios locales, que el acuerdo entre la UE y Mercosur no solo impacta económicamente su actividad, sino que afecta la continuidad del modelo productivo tradicional en la provincia. Esta presión, visible en las movilizaciones permanentes, se suma al descontento acumulado por decisiones previas que, en opinión de los manifestantes, no han tenido en cuenta sus demandas.

De acuerdo con los datos aportados por la Guardia Civil, el despliegue de patrullas y los desvíos permanecieron en activo durante la mañana para controlar tanto la seguridad vial como la normalidad del orden público. Las autoridades han evitado hasta el momento intervenir directamente en el levantamiento del bloqueo, optando por monitorear la evolución de la protesta y facilitar la movilidad en la medida de lo posible.

Las protestas de Xinzo de Limia, enmarcadas dentro de una oleada mayor de movilizaciones del sector agrario en España, ponen de relieve la preocupación extendida en el ámbito rural respecto a la globalización de los mercados agrícolas europeos y los desafíos relacionados con la competitividad y la supervivencia de las pequeñas y medianas explotaciones, según reflejan los comunicados difundidos por las plataformas organizadoras y recogidos por la prensa nacional.