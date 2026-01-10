Agencias

La UE pide el fin de los enfrentamientos entre Ejército y FDS en Alepo

La UE ha defendido este sábado la necesidad de que cesen los enfrentamientos entre el Ejército sirio y las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en la ciudad de Alepo.

"La Unión Europea pide el fin de las hostilidades en Alepo y sus inmediaciones y destaca la importancia de proteger a los civiles en todo momento y de facilitar el acceso de la ayuda humanitaria", ha apuntado el Servicio de Acción Exterior de la UE en un comunicado.

Bruselas emplaza así a las partes a "aplicar el alto el fuego anunciado hoy" y retomar "urgentemente" un "diálogo político para una solución política".

"Alcanzar la estabilidad en todo el país es clave para garantizar una transición sostenible e incluyente que satisfaga las aspiraciones de todos los sirios", ha recalcado el Ejecutivo comunitario.

El Gobierno sirio acusa a las Unidades de Protección Popular (YPG, la columna vertebral de las FDS) de "reiteradas violaciones de los acuerdos de seguridad" pactados, que "se deterioraron posteriormente debido a reiteradas violaciones".

Las FDS y la autoridad política del noreste de Siria acusan por contra a las autoridades de Damasco de no haber hecho el más mínimo esfuerzo por satisfacer sus demandas de federación.

