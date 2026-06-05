México dice que Ayuso y Álvarez de Toledo "son bienvenidas" si quieren ir "a dar conferencias o de vacaciones"

El ministro de Exteriores de México, Roberto Velasco, ha subrayado que tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo "son bienvenidas cada que deseen venir a México a dar conferencias o de vacaciones", después de una nueva polémica por unas declaraciones de esta última durante una conferencia en una universidad del país norteamericano.

"Ojalá que, como naciones iguales que somos, como pueblos hermanos, vean Cayetana e Isabel que en México estamos abiertos siempre al diálogo, al entendimiento, a la profundización de la comprensión de nuestra historia y estas culturas, ha dicho Velasco, quien ha incidido en que ambas "son bienvenidas cada vez que quieran venir a México a dar conferencias o de vacaciones".

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"Hay una costumbre que se ha vuelto frecuente de que vengan visitantes a decirnos en México a los mexicanos quiénes somos", ha ironizado durante una rueda de prensa junto a su homólogo de Alemania, Johann Wadephul. "Hace unas semanas fue Isabel Díaz Ayuso, ahora fue Cayetana Álvarez, quien viene a advertirnos de estas amenazas a la soberanía que ella ve", ha manifestado, en referencia al citado discurso durante un encuentro en la Universidad de la Libertad.

Así, Velasco ha pedido "detenerse primero en la paradoja que es que hablen de que México es un país peligroso y, sin embargo, visitan continuamente nuestro país, lo disfrutan, dan conferencias". "Yo creo que eso habla muy bien de México. Hay países de los que uno se va y México es un país al que se vuelve", ha subrayado el jefe de la diplomacia mexicana.

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En esta línea, ha abogado por "dimensionar correctamente la soberanía". "Nosotros cuando hablamos de soberanía, hablamos de algo que se ha mantenido a través de los siglos y que viene previo incluso a 1521, que viene de culturas milenarias que siguen vivas y que no solo siguen vivas, sino que hablan de cientos y miles de años de tradiciones de las que nos sentimos muy orgullosos", ha manifestado.

"Una historiadora debería saber eso", ha destacado, en referencia a Álvarez de Toledo, quien es portavoz adjunta del PP en el Congreso. "Respecto a la soberanía, subrayaría que la soberanía no es un concepto cualquiera. Ni cinco siglos lograron borrar de estas civilizaciones tan antiguas y no es un concepto que simplemente estemos defendiendo, es un concepto que siempre va a seguir en pie para nosotros", ha argumentado.

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"Vemos con una sonrisa esta idea de que se vino aquí a avanzar la civilización durante la conquista, cuando hay aquí civilizaciones muy profundas que tenían desde antes arquitectura, astronomía, matemáticas, calendarios, ciudades", ha argumentado, al tiempo que ha incidido en que esta historia "es parte de la identidad" del país. "Estamos muy orgullosos de eso", ha remarcado.

Velasco ha cuestionado además "esta idea que quieren vender de la libertad" desde determinados círculos políticos y ha argüido que supone "una idea muy sesgada". "La libertad es un concepto universal, no le pertenece a una corriente política", ha destacado, antes de apostar por "resignificar" el concepto.

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"Es sesgada sobre todo porque hablan de algunas libertades, pero no hablan por ejemplo de la libertad que tienen las personas de elegir sobre su cuerpo, no hablan tampoco de la libertad que deben tener las personas para salir de la pobreza, si es que nacen en ella, de poder cubrir todas sus necesidades básicas y, de esa forma, realmente elegir cómo quieren vivir su vida", ha zanjado.

SHEINBAUM HABLÓ DE VISITA "UN POCO KAFKIANA"

Las palabras de Velasco han llegado apenas unos días después de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ironizara igualmente sobre la visita de Álvarez de Toledo y sus declaraciones en la citada universidad, un hecho que describió como "un poco kafkiano".

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"Ya trajeron otra diputada de España. Está buenísimo, está genial. Los nuevos cuadros de la política mexicana", bromeó. "Tener que traer a una diputada española para hablar de la soberanía nacional está un poco kafkiano, por lo menos", dijo durante una de sus 'mañaneras', en las que responde ante la prensa a acontecimientos en el país. "Está curioso, está muy curioso", apostilló.

Álvarez de Toledo dio en la citada un discurso centrado en la "soberanía". "¿Qué queda de la soberanía nacional mexicana cuando millones de ciudadanos han perdido la soberanía sobre sus propias vidas frente al narcotráfico, frente al poder político, frente a la dependencia económica?", se preguntó, antes de reseñar que "la soberanía no es una bandera, no es un discurso inflamado contra el extranjero, no es un reproche histórico lanzado desde una mañanera".

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"La soberanía empieza en algo mucho más elemental: poder salir a la calle sin pedir permiso a un criminal", manifestó. En redes sociales, insistió en que "la elección es simple". "Soberanía o crimen organizado. Soberanía o populismo autoritario. Soberanía o dependencia. Es decir: Soberanía o Morena. Soberanía o Sheinbaum", planteó.

La visita de Álvarez de Toledo tuvo lugar tras la polémica visita de Díaz Ayuso a México para participar en varios actos institucionales y encuentros --incluido un acto en honor a Hernán Cortés-- antes de cancelar parte de su agenda y volver a Madrid antes de lo previsto tras denunciar un "clima de boicot" del que acusó a Sheinbaum y al "Gobierno de ultraizquierda mexicano", algo rechazado por las autoridades del país norteamericano.

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De hecho, el Gobierno mexicano sostuvo que la visita de Díaz Ayuso se produjo "en total libertad" y recalcó que "en ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas". "México vive total libertad que permite el debate abierto de las ideas, de una ciudadanía cada día más participativa", arguyó a través de un comunicado.

Fuentes del gobierno regional de Madrid llegaron a acusar a la dirigente mexicana de "boicotear" la gala de los Premios Platino de cine iberoamericano si acudía Díaz Ayuso, si bien el grupo Xcaret, al que pertenece el complejo hotelero de estos premios, negó "categóricamente" haber recibido "amenazas o instrucción" por parte de Sheinbaum y aseguró que fueron ellos los que solicitaron la retirada de la invitación a Díaz Ayuso por sus "dsafortunadas declaraciones".

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