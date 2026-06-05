El expríncipe Andrés recibió ingresos por subarrendar casas rurales

Londres, 5 jun (EFE).- Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, recibió ingresos por el subarriendo de tres casas rurales en la finca de Royal Lodge, en Windsor, oeste de Londres, donde vivió hasta hace unos meses, señala este viernes un informe de la Oficina nacional de auditoría (NAO, en inglés).

Esa oficina ha elaborado el documento sobre los acuerdos inmobiliarios de la familia real británica tras la controversia en torno a la mansión de Royal Lodge, perteneciente a la Corona británica y donde vivía el expríncipe sin pagar casi alquiler.

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La denominada subvención soberana, que financia las funciones oficiales de la familia real y el mantenimiento de los palacios reales, se financia con fondos públicos a cambio de que el jefe de Estado ceda los ingresos procedentes de activos de la Corona.

El segundo hijo varón de la fallecida reina Isabel II fue despojado de sus títulos nobiliarios y honores, así como forzado a abandonar Royal Lodge, tras salir a la luz el alcance de su pasada relación con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

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Además, el pasado febrero Andrés fue detenido e interrogado durante un día por presunta conducta indebida cuando fue enviado especial del Reino Unido para el Comercio y la Inversión Internacional de 2001 hasta 2011 al revelarse que pasó a Epstein información sensible.

El informe de la NAO también revela que el rey Carlos III sufraga los gastos de alojamiento de las princesas Beatriz y Eugenia, hijas del expríncipe Andrés y Sarah Ferguson, en los palacios reales, a pesar de que ellas no desempeñan funciones reales.

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Estos arreglos, según los medios, fueron establecidos por Isabel II para sus nietas, y Carlos III continuó pagando su alquiler a su discreción cuando ascendió al trono en septiembre de 2022.

El expríncipe tenía derecho a subarrendar hasta tres propiedades en la finca de Royal Lodge, según los términos de su contrato de arrendamiento. La NAO no ha facilitado detalles sobre cuánto ganó mediante el subarriendo ni cuánto paga el rey por el alquiler de Eugenia y Beatriz, alegando que las cantidades son privadas.

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El antiguo duque de York vive actualmente en una casa ubicada en los terrenos de la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra.

Los medios publican este viernes que Andrés fue fotografiado ayer con lo que parecía un gran hematoma en la cara, aunque se entiende, según los mismos rotativos, que no es motivo de preocupación. EFE