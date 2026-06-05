Agencias

Ávila acoge este viernes una jornada del Diálogo Social sobre las oportunidades que ofrece la RSC

Guardar
Google icon
Imagen KBCGEQFKGVASVM4DHSFXIWTJQM

El Diálogo Social celebrará en Ávila este viernes, 5 de junio, una nueva jornada formativa en la que se abordará la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y las oportunidades que brinda no sólo a las grandes empresas sino también a administraciones y pymes.

Dirigida a empresas, profesionales, entidades y ciudadanía en general, la jornada, para la que están abiertas las inscripciones, con carácter gratuito, en la web avilactiva.es, permitirá conocer el marco legal de la RSC y también otras experiencias y buenas prácticas que se aplican en empresas abulenses.

PUBLICIDAD

Con el objetivo de acercar la RSC a la sociedad como una de las herramientas fundamentales con las que cuentan administraciones públicas y empresas para acercar a la sociedad la competitividad, la sostenibilidad y el compromiso con el entorno, la jornada contará con media docena de ponentes.

Entre ellos estará el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, quien acercará el marco legal y los beneficios fiscales y sociales de la RSC, tras lo que se podrá conocer un ejemplo de buenas prácticas de esta herramienta, como el que ofrece la planta arevalense de Mars, a cargo del director de la planta y de su directora de Recursos Humanos, José María Jiménez y Virginia Albuena, respectivamente.

PUBLICIDAD

En el tercer bloque, se abordarán las oportunidades que brinda la RSC, con Sofía Carrascal, adjunta a la Secretaría de Política Institucional y Desarrollo Sostenible de CCOO Castilla y León, y el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT en la Comunidad, Alberto Miguel Lorenzo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El expríncipe Andrés recibió ingresos por subarrendar casas rurales

Infobae

'Este cuerpo mío', relato de transición de género y amistad del italochileno Afioco Gnecco

Infobae

México destaca a Ayuso y Álvarez de Toledo "son bienvenidas" si quieren ir "a dar conferencias o de vacaciones"

México destaca a Ayuso y Álvarez de Toledo "son bienvenidas" si quieren ir "a dar conferencias o de vacaciones"

México dice que Ayuso y Álvarez de Toledo "son bienvenidas" si quieren ir "a dar conferencias o de vacaciones"

México dice que Ayuso y Álvarez de Toledo "son bienvenidas" si quieren ir "a dar conferencias o de vacaciones"

Pro Padel League, la liga de pádel en Estados Unidos que copia el modelo NBA

Infobae