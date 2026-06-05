Ávila acoge este viernes una jornada del Diálogo Social sobre las oportunidades que ofrece la RSC

El Diálogo Social celebrará en Ávila este viernes, 5 de junio, una nueva jornada formativa en la que se abordará la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y las oportunidades que brinda no sólo a las grandes empresas sino también a administraciones y pymes.

Dirigida a empresas, profesionales, entidades y ciudadanía en general, la jornada, para la que están abiertas las inscripciones, con carácter gratuito, en la web avilactiva.es, permitirá conocer el marco legal de la RSC y también otras experiencias y buenas prácticas que se aplican en empresas abulenses.

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Con el objetivo de acercar la RSC a la sociedad como una de las herramientas fundamentales con las que cuentan administraciones públicas y empresas para acercar a la sociedad la competitividad, la sostenibilidad y el compromiso con el entorno, la jornada contará con media docena de ponentes.

Entre ellos estará el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, quien acercará el marco legal y los beneficios fiscales y sociales de la RSC, tras lo que se podrá conocer un ejemplo de buenas prácticas de esta herramienta, como el que ofrece la planta arevalense de Mars, a cargo del director de la planta y de su directora de Recursos Humanos, José María Jiménez y Virginia Albuena, respectivamente.

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En el tercer bloque, se abordarán las oportunidades que brinda la RSC, con Sofía Carrascal, adjunta a la Secretaría de Política Institucional y Desarrollo Sostenible de CCOO Castilla y León, y el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT en la Comunidad, Alberto Miguel Lorenzo.