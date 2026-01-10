Agencias

Can Yaman ha sido detenido en Estambul

El conocido actor turco Can Yaman ha ocupado los titulares de los medios de comunicación este sábado 10 de enero al haber sido detenido en Estambul en el marco de una investigación antidrogas que tiene como objetivo a rostros conocidos del ámbito artístico y social.

La operación ha sido dirigida por la Fiscalía General de Estambul y se han llevado a cabo registros de forma simultánea en varias discotecas y espacios frecuentados por personajes públicos.

Según han informado medios turcos, el actor ha pasado la noche bajo custodia policial y fue trasladado al Instituto de Medicina Forense para la realización de pruebas médicas. Junto a él, también ha sido detenida la actriz Selen Görgüzel.

