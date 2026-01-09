Trump respalda a Orbán para su reelección en Hungría

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado por carta su apoyo al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en el marco de su campaña electoral para la reelección en Hungría, ante los comicios legislativos previstos para el mes de abril.

En una misiva publicada por el dirigente húngaro, Trump reivindica el "firme liderazgo" de Orbán afirmando que "sirve de ejemplo para el resto del mundo" y señala su apoyo al líder de Fidesz de cara a los próximos comicios.

"Te deseo la mejor de las suertes en tu campaña electoral en Hungría", concluye Trump en una carta en la que acepta la invitación para visitar Hungría y recalca "la amistad y apoyo" que le une a Orbán.

La carta subraya que Estados Unidos y Hungría viven una "era dorada" en sus relaciones y recuerda la visita de Orbán el pasado mes de noviembre, en el que concedió una exención de un año para que las autoridades húngaras sigan comprando crudo ruso.

De su lado, en un mensaje en redes sociales, el líder magiar ha valorado que las relaciones entre Estados Unidos y Hungría "son más sólidas que nunca" y se basan en "valores compartidos como patriotas". "Esperamos con interés recibirlo a él y a su equipo en Budapest", ha indicado.

El primer ministro húngaro se enfrenta a unas elecciones legislativas en abril para renovar los 199 asientos de la Asamblea Nacional, de los cuales ostenta actualmente 135. De todos modos, estas elecciones se presentan como las más reñidas en una década tras la irrupción del conservador Partido Respeto y Libertad (TISZA), que lidera el exmiembro de Fidesz, Péter Magyar, expareja de la antigua ministra de Justicia y aliada estrecha de Orbán, Judit Varga.

En las pasadas elecciones europeas, celebradas en 2024, Fidesz se hizo con el mayor número de eurodiputados pero perdió casi nueve puntos porcentuales respecto a los eurocomicios de 2019 en favor del partido de Magyar.