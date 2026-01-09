Targhetta eleva a 225.000 euros su oferta para comprar Cartuja Pickman a la espera de la decisión del Juzgado

El grupo inversor impulsado por las empresarias chilenas Gabriela y Paola Luksic junto al presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta, ha alcanzado acuerdos adicionales para asegurar la compra de las marcas ‘La Cartuja de Sevilla’ y ‘La Cartuja de Sevilla Pickman’ a Nox Industrial, y tiene en marcha una opción de alquiler sobre la nave donde se ubica la fábrica histórica. Según Europa Press, estas operaciones se ejecutarán únicamente si el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla finalmente adjudica la unidad productiva de La Cartuja Pickman al consorcio, que este jueves elevó su oferta económica a 225.000 euros y asumió nuevos compromisos.

De acuerdo con Europa Press, la propuesta revisada no solo mejora el monto inicial, sino que incluye la asunción de la deuda pendiente con la Seguridad Social y el compromiso de mantener en la plantilla a 30 de los 36 trabajadores actuales. Esta combinación eleva el valor global de la oferta hasta aproximadamente 1,6 millones de euros, como detallaron los mismos promotores de la operación. El consorcio plantea así preservar la estructura laboral y atender obligaciones sociales, una cuestión clave en el proceso de resolución judicial iniciado tras la solicitud de liquidación definitiva presentada por la empresa Ultralta en octubre pasado.

En paralelo, el jueves 8 de enero finalizó el plazo para la recepción de mejoras en las dos ofertas en curso para adquirir la unidad productiva. Una de ellas correspondía al grupo liderado por Luksic y Targhetta, mientras que la otra procedía del fabricante valenciano Porvasal. Según fuentes allegadas citadas por Europa Press, Porvasal no presentó una mejora a su propuesta económica inicial, lo que deja en una posición ventajosa a la oferta encabezada por Luksic y Targhetta.

La situación de Cartuja Pickman ha estado marcada en los últimos meses por la incertidumbre laboral. Los 36 empleados de la histórica fábrica sevillana permanecen sujetos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que fue ampliado hasta el 31 de enero, tras los retrasos en la adjudicación o liquidación definitiva de la empresa. Este ERTE se implementó mientras se resolvía el proceso concursal y se determinaba el futuro de la plantilla y la continuidad de la actividad.

El grupo inversor ha subrayado, según recogió Europa Press, su apuesta por “la permanencia y el crecimiento de la actividad industrial en Sevilla”, atribuyendo a la ciudad un papel esencial en la identidad y el valor de la marca. Este posicionamiento ha motivado el respaldo sindical a la oferta. El secretario de la federación de Industria de CCOO-A, José Hurtado, declaró al medio que los trabajadores se encuentran expectantes respecto al dictamen pendiente del Juzgado, que podría definir la reactivación de la producción y las condiciones laborales futuras.

Organismos públicos se han involucrado en el proceso de defensa de la industria local. Tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Diputación provincial han emitido declaraciones institucionales de apoyo a la plantilla, subrayando la relevancia histórica y económica de la manufactura de porcelana para la capital andaluza. Europa Press detalla que la Junta de Andalucía también ha mantenido encuentros periódicos con los empleados, en seguimiento del desarrollo del proceso.

Los antecedentes del caso se remontan a octubre, cuando quedó formalizada la petición de liquidación definitiva por parte de Ultralta al Juzgado Mercantil número 3 de Sevilla. El procedimiento motivó la apertura de un concurso para la venta de la unidad productiva, afectado posteriormente por la necesidad de recabar información sobre la deuda relativa a cotizaciones de los trabajadores con la Seguridad Social.

En cuanto a planes industriales, el grupo inversor ha diseñado una estrategia de relanzamiento que, según publicó Europa Press, incluye la incorporación próxima de ejecutivos especializados en áreas esenciales y una inversión en infraestructuras modernizadas. El objetivo declarado es restaurar la competitividad y la viabilidad de la compañía en el menor espacio temporal posible, permitiendo que la emblemática marca sevillana recupere su papel en el sector.

El futuro inmediato de La Cartuja Pickman depende ahora de la decisión judicial sobre la adjudicación de la unidad productiva. El desenlace del proceso determinará si el consorcio encabezado por Luksic y Targhetta concretará la adquisición y pondrá en marcha el proyecto de recuperación para la emblemática fábrica de porcelana, según enfatizó Europa Press en su cobertura sobre el caso.