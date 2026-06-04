Agencias

Al menos 350 muertos tras cinco días de enfrentamientos tribales en el suroeste de Sudán

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Jartum, 4 jun (EFE).- Al menos 350 personas murieron, otras 220 resultaron heridas y nueve aldeas fueron incendiadas en cinco días de enfrentamientos entre dos tribus por robo de ganado en Darfur del Sur, en el suroeste de Sudán, informaron este jueves autoridades locales.

El gobernador de Darfur del Sur, Bashir Marsal, señaló en una entrevista televisiva este jueves que los enfrentamientos se produjeron entre las tribus Salamat y Bani Halba en la localidad de Kabum, y se originaron por una disputa relacionada con el robo de un vehículo y ganado.EFE

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