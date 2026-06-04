CSIF convoca un para de 24 horas el 8 de junio en la Agencia Tributaria por unas mejores condiciones

CSIF ha convocado el próximo 8 de junio un paro de 24 horas para la plantilla de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de todos los centro de trabajo en España para reclamar mejores condiciones laborales.

El sindicato explica que estas movilizaciones responde al "bloqueo" de la dirección de este organismo en la negociación sobre el desbloqueo de la carrera profesional (reactivación del acuerdo de carrera y salarios dignos), la regulación del teletrabajo y el reconocimiento de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera.

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Asimismo, la organización critica la "falta de efectivos" en la Agencia Tributaria y menciona que diversos estudios de la OCDE apuntan que se necesitarían 5.000 trabajadores adicionales para reforzar la lucha contra el fraude.

La huelga de 24 horas comenzará a medianoche del domingo y terminará a medianoche del lunes, 8 de junio. Están convocados los aproximadamente 28.000 trabajadores que forman la plantilla, que se encuentran repartidos entre oficinas, sedes, delegaciones territoriales y especiales y demás centros de trabajo por toda España.

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El mismo lunes, a las 11.00, CSIF ha convocado concentraciones frente a las delegaciones especiales de la AEAT en todas las comunidades autónomas.

Con esta huelga de 24 horas concluye el calendario de protestas iniciadas el pasado 6 de mayo con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda y que continuaron el 13 y el 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la AEAT en toda España.

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