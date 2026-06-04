Aitana o Guetta en un internacional Mallorca Live Occident con el 95% de entradas vendidas

Madrid, 4 jun (EFE).- Aitana, David Guetta, The Prodigy o Cypress Hill son algunos de los artistas que forman parte del cartel del Mallorca Live Occident en su novena y más internacional edición, que ya tiene el 95 por ciento de las entradas vendidas a poco más de una semana de su arranque, según los datos de la organización.

El festival, que se celebrará en el municipio de Calvià (en la zona más occidental de la isla española) del 12 al 14 de junio, tiene una previsión de público cercana a los 70.000 asistentes, según contó a EFE Rafa Coto, uno de los socios del evento y director de La Isla & Co, compañía que nace tras la integración del Mallorca Live Music y la productora AMR.

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Son "datos históricos", apuntó Coto, que debuta al frente de una cita musical que ha apostado por captar artistas de mayor caché y reducir el número de días para crecer internacionalmente.

"El recinto tiene un aforo máximo de 23.600 personas por día, por lo que, si todo va según las previsiones, vamos a estar cerca de los 70.000 asistentes", especificó Coto.

Este año el festival ha reducido su duración de tres a dos días -más el Closing Party de David Guetta-, pero con el mismo presupuesto. El ritmo de venta de entradas va muy bien y esperan colgar el cartel de 'no hay billetes' antes de empezar.

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The Prodigy, The Libertines, Yes and Maybe, The Paisley Daze o los españoles de Viva Suecia son algunos de los artistas que actuarán el viernes 12 de junio en un escenario por el que pasarán al día siguiente otros grupos internacionales como Cypress Hill, Kaiser Chiefs o The Wombats, y la cantante española Aitana.

El 14 de junio el DJ francés David Guetta será el encargado de cerrar el festival con un concierto especial que ha agotado todas las entradas.

Para Rafa Coto, su experiencia en la promoción de festivales y gestión de recintos ayuda a que artistas como Aitana o Guetta, "que pueden tener tres o cuatro ofertas de festivales", se hayan decantado por el suyo por conocer su manera de trabajar.

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Un cartel lleno de nombres importantes a nivel mundial que ha hecho aumentar la presencia de público internacional -más de un 15 % del total-, que llegará principalmente de Alemania, Reino Unido y Francia.

Mallorca Live Occident -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- contará con seis escenarios renovados y ampliará las zonas Premium y VIP con dos nuevos espacios – Golden y Terraza-, todas ellas con sold out, en una edición que creará más de 1.500 puestos de trabajos directos e indirectos, según datos de la organización.

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Con una estética mediterránea, el escenario Estrella Damm será el espacio que acogerá los grandes conciertos; por Es Jardí pasarán las propuestas musicales más emergentes, mientras que el escenario Mallorca, promovido por la Agencia de Estrategia Turística (AETIB), reforzará la identidad visual de la isla.

Además, la atmósfera inmersiva de la Plaza Occident aunará música, cultura y gastronomía; el escenario La Isla posicionará el sello de la nueva marca y el Terreno Hotel ofrecerá una experiencia musical diversa a los asistentes. EFE

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