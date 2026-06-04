Bruselas destinará 50 millones a Armenia para contrarrestar las restricciones de Rusia a sus exportaciones

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que está preparando un paquete valorado en 50 millones de euros, que incluirá asistencia financiera inmediata, para contrarrestar las "inaceptables" restricciones impuestas por Rusia a las exportaciones de Armenia, esgrimiendo que Moscú está llevando una "coerción económica" contra Ereván por su acercamiento a la Unión Europea.

Así lo ha anunciado la jefa del Ejecutivo comunitario tras haber mantenido una llamada telefónica con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, a quien ha trasladado el apoyo "firme" de la Unión ante el intento del Kremlin de ejercer "presión política" a través de instrumentalizar sus relaciones económicas.

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"Moscú está instrumentalizado las relaciones económicas para ejercer presión política. Conocemos este plan a la perfección. Por eso Europa apoya firmemente a Armenia. Estamos preparando un paquete de ayudas de la UE que incluye ayuda financiera inmediata por valor de más de 50 millones de euros. Y habrá más", ha anunciado en unas declaraciones remitidas en un comunicado.

La conservadora alemana también ha anunciado que está previsto que este viernes llegue a Letonia un cargamento de 10.000 flores procedentes de Armenia, una compra en respuesta a la restricción rusa a las importaciones de flores "basándose en acusaciones dudosas", y ha augurado nuevos intercambios entre empresas de la Unión Europea "siguiendo los compromisos" de la reciente cumbre de Ereván.

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En una rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz del Ejecutivo comunitario para la Ampliación de la UE, Guillaume Mercier, ha detallado que los 50 millones saldrán del apoyo presupuestario directo que Bruselas brinda a las instituciones armenias, en el marco del plan bilateral de resiliencia y crecimiento para Armenia.

Así las cosas, Von der Leyen ha recordado que el plan de apoyo bilateral de resiliencia y crecimiento puesto en marcha desde 2024 ya ha beneficiado a 7.000 empresas armenias y contribuido a la creación de más de 20.000 puestos de trabajo. Además, ha subrayado que Armenia es "un lugar donde convergen el talento, la innovación y las oportunidades" y un enclave "clave" para las empresas europeas.

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La presidenta también ha reafirmado el compromiso de la UE con la Alianza para la Conectividad acordada en la cumbre de Ereván, y ha vuelto a valorar positivamente la reciente reapertura de rutas comerciales con Turquía, incluida la conexión ferroviaria a través de Georgia, como "un excelente paso adelante" hacia la conversión de Armenia en un 'hub' que conecte Europa, el Cáucaso Meridional y Asia Central.

ELECCIONES EN ARMENIA ESTE DOMINGO

A finales de mayo, Rusia anunció la prohibición temporal a la importación de productos agrícolas frescos procedentes de Armenia, como tomates, diversas hortalizas y verduras, frutas como fresas y huevas, así como ciertos pescados, hasta que se ese país se pusiera al día con ciertas irregularidades detectadas.

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La medida ha llegado en un momento en el que desde la Unión Económica Euroasiática (EUUA) --formada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán-- se ha instado a Armenia a celebrar un referéndum para elegir entre ellos y la Unión Europea, una proposición que ya ha sido descartada por Pashinián, que ha vuelto a explicar que carece de sentido ya que el país ni siquiera tiene estatus de candidato.

Con todo, el anuncio de Bruselas llega a tres días de las elecciones parlamentarias armenias del 7 de junio, en las que el primer ministro armenio, líder del proeuropeo Contrato Civil, afronta los comicios entre advertencias de la Comisión Europea de posible injerencia rusa para frenar el giro prooccidental de Ereván.

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