Sumar propone que el Parlamento Vasco condene la "agresión" de EEUU contra Venezuela

Sumar ha registrado una iniciativa parlamentaria en la que propone que la Cámara vasca condene "la agresión de EEUU contra Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro". A su vez, ha calificado de "impresentable" que desde la derecha se aplauda el "atropello" al Derecho Internacional y la "rapiña" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de una iniciativa presentada por el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, la coalición denuncia que la intervención militar de EEUU "vulnera el Derecho Internacional y los principios fundacionales de las Naciones Unidas".

Hernández ha registrado en el Parlamento Vasco una Proposición No de Ley en la que se condena "la agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela, los asesinatos cometidos en la acción y el secuestro de Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores".

En el texto se reivindica la defensa del Derecho Internacional "como única vía para preservar la paz como principio irrenunciable". Sumar denuncia que la actuación de EEUU supone "una violación grave, flagrante y directa del Derecho Internacional, del Derecho Internacional Humanitario, y de los principios fundamentales del sistema multilateral consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

A su vez, recuerda que el uso de la fuerza contra un Estado soberano, "además de causar un sufrimiento inaceptable a la población civil, supone un ataque directo a la legalidad internacional y a la estabilidad regional, poniendo en riesgo la paz en toda América Latina y el Caribe".

"No podemos mirar hacia otro lado ante una agresión militar que vulnera de forma directa la soberanía de un pueblo y las normas más básicas del Derecho Internacional. La paz no se construye con bombas ni con secuestros de jefes de Estado, sino con diálogo, diplomacia y respeto a la autodeterminación de los pueblos", ha manifestado Hernández.

"ROBAR RECURSOS"

La coalición advierte del "peligroso precedente" que estos ataques suponen para la seguridad global. "Ha quedado muy claro que Trump no defiende valores democráticos; solo busca controlar y robar los recursos como el petróleo a través de la violencia y la fuerza militar", ha criticado.

En este sentido, ha manifestado que "es impresentable que una parte de la derecha aquí aplauda este atropello a las reglas internacionales hablando de democracia", cuando se trata de "pura rapiña".

Sumar ha hecho un llamamiento urgente al Gobierno Vasco, al Gobierno de España, a los organismos multilaterales y a los gobiernos de América Latina y el Caribe, para que se pronuncien "con firmeza" con el fin de activar los mecanismos diplomáticos y jurídicos internacionales, incluida la actuación urgente de las Naciones Unidas, y a defender el Derecho Internacional "como única vía para preservar la paz".

"Esta agresión no solo pone en riesgo a Venezuela; amenaza de manera directa la paz y la estabilidad de toda América Latina y el Caribe, y sienta un peligroso e inaceptable precedente en la violación del derecho internacional, contrario a la seguridad y la paz en el mundo", ha advertido.