Real Teatro de Retiro arranca el año nuevo con un cuento musical con títeres

El Real Teatro de Retiro arranca el nuevo año 2026 con el espectáculo de títeres 'La niña que salvará el mundo', un cuento musicalizado con títeres y música en directo de compositores como Hildegard von Bingen, Claude Debussy y Federico García Lorca, entre otros.

El espectáculo, que se presentará en la sala principal del Real Teatro de Retiro el sábado 10 de enero y el sábado 17 de enero, es una coproducción del Teatro de la Zarzuela y Claroscuro Producciones, con la colaboración del Teatro de la Maestranza de Sevilla, la asociación sin ánimo de lucro Bislumbres y el Festival de Música y Danza de Úbeda.

Cuenta con guión de Julie Vachon, dirección de Larisa Ramos, Julie Vachon y Francisco de Paula y escenografía, iluminación y sonido de Francisco de Paula.

Así, el cuento narra la historia de Lirio, una niña de once años que se ve inmersa por error en una importantísima misión: recuperar las canciones tristes de toda la humanidad y así recordar la canción que le cantaba su madre.

En este viaje mágico, Lirio se enfrentará a personajes y situaciones que le ayudarán a superar el duelo de la pérdida y entenderá que sin expresar la tristeza no se puede alcanzar la verdadera felicidad, asegura el Real.

