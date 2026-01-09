Mar Flores y Carlo Costanzia: complicidad y confesiones que demuestran su gran vínculo

Mar Flores y Carlo Costanzia han estado juntos en la rueda de prensa organizada por Radiotelevisión Española para presentar ante los medios el programa 'DecoMasters' que ya está grabado y lo cierto es que hemos visto imágenes de ambos en las que derrochan complicidad.

Lejos de los rumores que ha habido estos meses de mala relación y de incluso una tensión en los rodajes del programa, parece que madre e hijo han zanjado todas las especulaciones mostrándose ante los medios de lo más unidos.

"Ha sido una experiencia fantástica y tenemos muchas ganas de que la gente lo vea en casa", confesaba el modelo ante las cámaras aunque su madre reconocía que han estado en tensión porque "son muchas horas de trabajo y pasas por momentos de frustración y de ilusión".

Carlo explicaba que "hemos descubierto muchas cosas" durante este tiempo y que "hemos conversado mucho" aunque bromeaba con que "lo que dice mi madre va a misa y no es contestable", pero "hemos conversado mucho porque cada uno sabe mucho de una cosa y probablemente seamos la única pareja que no hemos tenido problemas ni hemos discutido".

En ese aspecto, la colaboradora de televisión recalcaba que su hijo "es una persona que sabe escuchar y observar" y eso les ha hecho seguir una línea de trabajo muy parecida: "Somos los dos muy sensibles y nos damos cuenta cuando alguien se molesta o cuando no... y ahí nos hemos equilibrado muy bien".

El actor aseguraba haber disfrutado de "la experiencia entera" y espera poder "enseñar quién somos y que la gente vea realmente quiénes somos fuera de lo que la gente se cree, poder trabajar mano a mano y todo el tiempo que hemos pasado juntos". Por su parte, Mar reconocía que "lo bonito de todo esto ha sido comprobar lo maduro que somos los dos en cuanto a la contención de emociones, eso es algo de lo que estoy sorprendida".

Para Carlo ha sido "un regalo" poder pasar tiempo con su madre y esta aseguraba ante las cámaras que en estos momentos está "tranquila" tras los meses de polémicas que generó la publicación de sus memorias.