Los 27 dan luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar salvaguardas agrícolas

El respaldo mayoritario al pacto comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur se concretó tras la aprobación de un sistema de salvaguardias diseñado para proteger al sector agroalimentario del bloque europeo ante potenciales impactos negativos derivados de la apertura comercial. De acuerdo con Europa Press, la decisión se confirmó mediante un encuentro de embajadores en Bruselas, donde, pese a la oposición de algunos países, la mayoría de los Estados miembro se pronunció a favor de avanzar con la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Europa Press detalló que la aprobación formal del acuerdo, que se produce luego de más de dos décadas de negociaciones, se realizó por mayoría cualificada y será formalizada mediante un procedimiento escrito en las siguientes horas. El visto bueno a la firma llega después de que se aprobaran primero, en la misma reunión, las salvaguardas agrícolas destinadas a mitigar posibles distorsiones en el mercado europeo en productos como carne de vacuno, aves de corral, huevos, cítricos y azúcar, sectores considerados sensibles por la UE.

El proceso de votación evidenció una división entre los Estados miembro, con Francia, Hungría, Irlanda, Polonia y Austria pronunciándose en contra del pacto, y Bélgica optando por la abstención. Sin embargo, esta postura no resultó suficiente para bloquear la decisión, ya que la mayoría cualificada requerida exige el apoyo de al menos 15 países que representen al menos un 65% de la población del bloque comunitario. El medio Europa Press informó que, tras la finalización del procedimiento escrito a las 17:00 horas del viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, podrá proceder a firmar el acuerdo de asociación y el tratado de libre comercio con los miembros del Mercosur.

La entrada en vigor de la parte comercial del acuerdo será inmediata y provisional, en tanto se complete el procedimiento oficial de ratificación en ambas regiones. Este proceso incluye el pronunciamiento definitivo del Parlamento Europeo, el cual tiene la facultad de aprobar o rechazar el tratado, pero no de modificar su contenido, así como la autorización por parte de los parlamentos nacionales de los Estados miembro.

Según información de Europa Press, la actual ronda de negociaciones y respaldos se reactivó tras experimentar una suspensión en diciembre pasado, cuando Francia e Italia bloquearon inicialmente la firma al exigir garantías adicionales para los agricultores europeos. El cambio en la postura italiana, que ahora apoyó el pacto, fue determinante para asegurar la mayoría necesaria y avanzar con la ratificación.

El sistema de salvaguardias adoptado establece umbrales específicos de impacto para los productos agrícolas considerados vulnerables ante el aumento de las importaciones del bloque sudamericano. De acuerdo con los detalles proporcionados por Europa Press, las salvaguardas permitirán que la Comisión Europea investigue y eventualmente implemente medidas correctoras cuando las importaciones de esos productos aumenten en promedio un 5% y los precios disminuyan en la misma proporción en un periodo de tres años. Estos umbrales, que originalmente se negociaron en un 8% entre el Consejo y el Parlamento Europeo, se redujeron finalmente al 5% tras una demanda de Italia, que coincidió con la postura inicial de la Eurocámara.

El acuerdo sobre estas salvaguardas aún requiere la adopción formal por parte del pleno del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE antes de que comience a regir plenamente. El objetivo principal de este mecanismo de protección radica en la voluntad de evitar daños económicos a los productores europeos ante la eventual competencia de productos provenientes del Mercosur, tras la eliminación de barreras arancelarias y la apertura del mercado bilateral.

De acuerdo con Europa Press, el pacto supone una de las mayores áreas de libre comercio forjadas por la UE, y constituye un avance estratégico tanto para el bloque comunitario como para los países sudamericanos involucrados. La aprobación y futura firma reflejan, además, los complejos equilibrios internos de la Unión en torno a la política agrícola y comercial común.

Fuentes de la presidencia chipriota, responsable de la coordinación del Consejo de la UE durante el semestre en curso, indicaron que el debate entre embajadores permitió corroborar el amplio respaldo al acuerdo y a la aplicación provisional de sus disposiciones comerciales. Según este testimonio recogido por Europa Press, las garantías introducidas en el texto negociado facilitaron el consenso mayoritario a pesar de la oposición de varios Estados.

La conclusión de las negociaciones entre la Comisión Europea y el Mercosur había sido anunciada en diciembre de 2024, aunque la firma quedó suspendida tras el planteamiento de exigencias adicionales por parte de algunos Estados miembro, preocupados por el impacto en sus respectivos sectores agrícolas. En la sesión más reciente, la aceptación de las salvaguardias constituyó el punto de inflexión que permitió avanzar en la aprobación formal del acuerdo.

El procedimiento escrito para formalizar el mandato de firma, previsto para finalizar a las 17:00 horas, dará paso a la ceremonia protocolar en la que Ursula von der Leyen y António Costa plasmarán el respaldo institucional de la UE al tratado. Según Europa Press, la entrada en vigor inmediata de la vertiente comercial está condicionada a la ratificación posterior completa, proceso que se prevé extenso y en el que tanto el Parlamento Europeo como los legislativos nacionales jugarán un papel determinante.