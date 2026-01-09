La UE y Mercosur firmarán el histórico acuerdo de libre comercio el 17 de enero en Asunción

La Unión Europea y los países de Mercosur firmarán el próximo 17 de enero el histórico acuerdo de libre comercio en la capital de Paraguay, Asunción, tras 26 años de negociaciones y pese al rechazo férreo de países como Francia e Irlanda y las protestas del sector agrícola europeo.

"Firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques", ha anunciado, a través de las redes sociales, el ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, y han confirmado a Europa Press fuentes europeas.

A Asunción viajarán en representación de la Unión Europea la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y se firmarán tanto el acuerdo de libre comercio como el acuerdo de asociación entre las dos regiones.

"El acuerdo marca una nueva era de comercio y cooperación con los socios de Mercosur, pero es también testimonio de perdurable fortaleza de nuestra relación con América Latina, que se estrechará aún más", ha celebrado en un comunicado la jefa del Ejecutivo comunitario.

Costa, por su parte, ha defendido que se trata de un "buen acuerdo" para Europa, no sólo porque "aporta beneficios reales a los consumidores y para las empresas europeas", sino también porque "refuerza los derechos de los trabajadores, la protección del medio ambiente y las garantías para los agricultores europeos".

El presidente del Consejo Europeo también ha defendido que será "importante para la soberanía y la autonomía estratégica europea" y que "demuestra que los acuerdos comerciales basados en normas son igualmente beneficiosos para todas las partes".

LUZ VERDE DE LOS 27

La firma será posible después de que este viernes los Veintisiete hayan dado luz verde a la firma en una reunión de embajadores en Bruselas durante la que se ha constatado que había una "mayoría cualificada" de países que apoyaban el acuerdo, es decir, al menos 15 países que suman más del 65% de la población europea.

Sin sorpresas, en contra del acuerdo han votado Francia, Irlanda, Hungría, Polonia y Austria --más la abstención de Bélgica--, según han informado a Europa Press diversas fuentes europeas.

Sin embargo, este grupo no ha logrado frenar el acuerdo por el viraje a última hora de Italia, cuya primera ministra, Giorgia Meloni, se sumó en diciembre a Emmanuel Macron para frustrar entonces la firma, pero esta vez ha votado a favor tras las últimas concesiones de Bruselas al sector agrícola.

Aunque las negociaciones entre Bruselas --que habla por voz de los 27 en materia comercial-- y Mercosur concluyeron en diciembre de 2024, el siguiente paso para su conclusión ha necesitado más de un año por las reservas de Francia, Irlanda e Italia ante el impacto sobre sus sectores agroalimentarios.