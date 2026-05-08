Agencias

Un mexicano buscado por abuso sexual infantil en EE.UU. es arrestado en Panamá

Guardar

Ciudad de Panamá, 8 may (EFE).- Un ciudadano de nacionalidad mexicana buscado por las autoridades de Estados Unidos por abuso sexual infantil fue arrestado en Panamá por agentes de Migración y de la Policía Nacional (PN), dijo este viernes el ente de seguridad.

El extranjero fue arrestado "cuando intentaba utilizar el Aeropuerto Internacional de Tocumen -el principal del país y centro de conexiones regional- como punto de escala para continuar su huida", en una acción ejecutada por la Policía Nacional a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, según un comunicado.

PUBLICIDAD

"El sospechoso requerido por las autoridades de Estados Unidos, por delitos de abuso sexual infantil, viajaba en tránsito procedente de Medellín con destino a México, cuando las alertas internacionales fueron activadas", indicó la nota oficial.

Tras su arresto, el hombre, cuya identidad no fue revelada, fue puesto a órdenes de los organismos correspondientes "para iniciar el proceso solicitado por el país requirente a través de la Fiscalía de Asuntos Internacionales".

PUBLICIDAD

El Servicio Nacional de Migración por su parte confirmó en un comunicado oficial que el extranjero "mantenía una orden de arresto vigente emitida por autoridades de Estados Unidos, presuntamente vinculada a delitos relacionados con crueldad y abuso contra menor de edad". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Candidato ultraderechista López Aliaga desconocerá elección de Fujimori o Sánchez en Perú

Infobae

Moscú acepta la propuesta de Trump sobre una tregua con Ucrania del 9 al 11 de mayo

Infobae

Guillermo del Toro pensó que ‘El laberinto del Fauno’ iba a ser su última película

Infobae

VÍDEO: Ayuso suspende el resto de su viaje a México por el "clima de boicot" de Sheinbaum

VÍDEO: Ayuso suspende el resto de su viaje a México por el "clima de boicot" de Sheinbaum

Lagarde asegura que el BCE está dividido entre el riesgo de reaccionar "muy pronto" o "muy tarde" por la guerra en Irán

Lagarde asegura que el BCE está dividido entre el riesgo de reaccionar "muy pronto" o "muy tarde" por la guerra en Irán