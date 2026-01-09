La tercera conferencia internacional sobre la guerra de Sudán se celebrará en Alemania el próximo 15 de abril

Un dato destacado en la evaluación internacional sobre Sudán es el papel de Alemania como uno de los principales donantes humanitarios. Según informó la agencia DPA, el año pasado el país europeo destinó cerca de 160 millones de euros en asistencia humanitaria a la nación africana, que actualmente enfrenta lo que Naciones Unidas cataloga como la mayor crisis humanitaria activa a nivel global. En este contexto, Berlín se prepara para recibir el próximo 15 de abril la tercera conferencia internacional sobre la guerra de Sudán, encuentro que reunirá a líderes internacionales, diversas organizaciones y agencias humanitarias con el propósito de analizar vías para responder a la prolongada emergencia.

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores alemán, la conferencia coincide con el tercer aniversario del persistente conflicto armado entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un enfrentamiento que, reportó la agencia DPA, ha causado más de 150.000 víctimas fatales desde su inicio. El mismo ministerio detalló que la magnitud de la crisis se refleja en la cifra de desplazados internos, que alcanza a 12 millones de personas, sobre todo en Darfur, la región occidental marcada por graves episodios de violencia.

El medio DPA consignó que uno de cada dos habitantes de Sudán, país con una población cercana a los 50 millones, se encuentra en riesgo de sufrir hambre como resultado del conflicto y la paralización de servicios básicos. Naciones Unidas asocia esta emergencia al deterioro institucional que siguió al derrocamiento de Omar al Bashir en 2019, cuando la imposibilidad de organizar un proceso de transición efectivo llevó a un deterioro progresivo de la situación política y social.

Previas conferencias internacionales, celebradas en París en 2024 y previstas en Londres para 2025, forman parte de los esfuerzos multilaterales por contener el impacto de la guerra en Sudán. Esta serie de encuentros busca coordinar la ayuda y propiciar un marco de diálogo entre las partes, aunque los intentos de integrar a las RSF en el ejército nacional no han prosperado, según recordó DPA. El fracaso de estas negociaciones alimentó la escalada militar, profundizando aún más la emergencia humanitaria.

El Ministerio de Exteriores alemán, citado por DPA, subrayó la persistencia de los esfuerzos diplomáticos y el apoyo financiero en cooperación con organizaciones internacionales. Estas acciones se orientan a garantizar la provisión de alimentos, refugio y servicios médicos a la población afectada, mientras la comunidad internacional examina nuevas estrategias de intervención ante la magnitud de la crisis.

A pesar del flujo continuo de ayuda, la falta de acceso seguro para los trabajadores humanitarios retrasa significativamente la entrega de suministros en las zonas más castigadas, informó la agencia. La convocatoria en Berlín pretende además reforzar los compromisos internacionales y movilizar fondos adicionales para atender la emergencia. Se espera la participación de agencias de Naciones Unidas, representantes gubernamentales y entidades no gubernamentales que tendrán la oportunidad de coordinar acciones y evaluar el impacto de las campañas desplegadas.

DPA subrayó que la elección de Berlín como sede de la tercera conferencia responde a la voluntad del gobierno alemán de mantener el asunto en la agenda internacional y posibilitar la articulación de una respuesta colectiva ante una crisis descrita como sin precedentes en términos humanitarios. El evento se produce cuando la continuidad del conflicto pone en cuestión la estabilidad de toda la región, y los desplazamientos forzados generan presiones en los países vecinos.

Con estos antecedentes, la reunión del 15 de abril en la capital alemana se perfila como una cita clave para la discusión y el diseño de estrategias humanitarias y políticas orientadas a reducir el sufrimiento de la población sudanesa, en línea con las recomendaciones de organismos multilaterales y las prioridades identificadas por los principales actores en terreno.