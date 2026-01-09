Javier Tebas: "Arabia Saudí es un lugar muy adecuado para celebrar la Supercopa"

Javier Tebas defendió la programación de la Supercopa española en Arabia Saudí durante su intervención pública en Yeda, destacando que para él, tras varios años de experiencia directa en el país, se trata de un lugar "muy adecuado" para el evento. Según consignó el medio que cubrió el acto, el presidente de LaLiga aclaró que su visión sobre el país anfitrión ha evolucionado de forma significativa y argumentó que la intensa dedicación de Arabia Saudí convierte al destino en una sede idónea para acoger la competición.

Durante el acto junto a Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Tebas detalló que considera fundamental fortalecer la proyección internacional del fútbol profesional español, apelando a la importancia de llevar grandes torneos a escenarios fuera del país. De acuerdo con las declaraciones recogidas por los medios presentes, Tebas explicó que el fútbol nacional cuenta con un número considerable de seguidores en el extranjero, cuya pasión y fidelidad equiparó a la de los hinchas en territorio español. Según puntualizó ante los medios, "son también aficionados, que sufren también con sus equipos, que se alegran con las victorias". En esa línea, justificó la relevancia de organizar encuentros en otros países como Brasil, Estados Unidos o la propia Arabia Saudí, señalando que "una vez al año, un partido de Liga creo que es importante también ese respeto a ellos".

La posibilidad de disputar partidos de Liga fuera de las fronteras nacionales sigue siendo objeto de debate. Tebas aclaró que un Clásico, es decir, un enfrentamiento entre Real Madrid y FC Barcelona, se descarta completamente para ese tipo de iniciativas. "No un Clásico, eso es imposible", subrayó el dirigente, de acuerdo con lo publicado por el medio presente en la rueda de prensa. No obstante, indicó que las gestiones para autorizar algún partido oficial de Liga en el extranjero continúan en curso y que ese objetivo parece estar más próximo. Aludió como antecedente reciente a la fallida organización del encuentro Villarreal-FC Barcelona en Miami, el pasado mes de diciembre, que finalmente no pudo llevarse a cabo.

Sobre su postura inicial respecto a la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí, Tebas rechazó haber criticado en su momento la salida del torneo de territorio español. Según destacó el propio protagonista y detalló el medio citado, su objeción anterior se centraba en dudar que Arabia Saudí fuera "el país más adecuado", aunque nunca cuestionó el concepto de internacionalizar la competición. "Si tiras de hemeroteca yo no fui crítico con que la Supercopa saliese de España. Me parecía una idea correcta, y en aquellos tiempos dije que igual no era el país más adecuado. Ahora, después de muchos años viendo y visitando Arabia Saudí, y por el empuje que están poniendo, es un lugar muy adecuado para hacerlo", afirmó Tebas, según reportó el medio.

Otro punto abordado por el presidente de LaLiga fue el impacto internacional derivado de la presencia de equipos relevantes en las finales del torneo, en concreto cuando Real Madrid y FC Barcelona acceden a esa instancia. Tebas manifestó, citado por el medio en cuestión, que "LaLiga claro que está contenta, si llegan a la final los equipos que han ganado los partidos antes, y son Madrid y Barça. Este partido es de los mejores del mundo, y es fútbol español, hacen grande a la Supercopa, a la Liga y a nuestras competiciones". Así, vinculó el prestigio internacional del fútbol español con la visibilidad global que propicia la celebración de torneos en otras regiones y la participación de los clubes más reconocidos.

El debate sobre la expansión global de las competiciones españolas prosigue, con posturas encontradas acerca de su pertinencia y las implicaciones para los hinchas locales y extranjeros. La tendencia a desplazar eventos como la Supercopa de España ha generado diferentes opiniones en el ámbito deportivo nacional, pero para el máximo dirigente de LaLiga, la oportunidad de acercar el fútbol a aficionados de otras latitudes constituye un reconocimiento a la importancia y el peso internacional del campeonato español.

Según reiteró Tebas durante el acto en Yeda, la política de la patronal se orienta a consolidar la presencia del fútbol español fuera de sus fronteras, lo que, a su juicio, favorece tanto la proyección de la competición como el fortalecimiento de la base internacional de seguidores. Reportó el medio que el objetivo de internacionalización de LaLiga se mantiene como una prioridad estratégica, aunque sujeto a la viabilidad operativa y a la aceptación de los diferentes actores implicados.