Isa Pantoja desvela el motivo por el que Asraf Beno no ha acudido a la rueda de prensa de 'DecoMasters'

Isa explicó que la ausencia de Asraf se debe a que su hijo se encuentra enfermo con fiebre, aclarando que le habría gustado asistir y destacando la importancia personal y emocional que tuvo su participación en el programa

Isa Pantoja compartió que la ausencia de Asraf Beno en la rueda de prensa de 'DecoMasters' se debió a que su hijo presenta fiebre, lo que imposibilitó su asistencia al evento. De acuerdo con la información publicada por Radiotelevisión Española, Isa expresó que a Asraf le habría gustado acudir y subrayó la importancia personal que tuvo su participación en el programa para ambos.

Durante la presentación de 'DecoMasters', el programa fue abordado ante los medios mediante una rueda de prensa organizada por Radiotelevisión Española. En el evento estuvieron presentes concursantes, miembros del jurado y la presentadora, mientras que varios participantes ofrecieron entrevistas a los medios. Entre los asistentes destacaron los Gemeliers, quienes relataron junto a Isa Pantoja experiencias vividas en el reality y comentaron detalles sobre su desarrollo en el programa, según consignó Radiotelevisión Española.

Isa Pantoja se refirió a la decoración como una de sus aficiones, aunque reconoció que hacerlo como parte de una competición implica un desafío. “Una cosa es pensarlo en tu casa y otra tener que hacerlo tú”, señaló. Isa mencionó que el programa representó un reto colectivo, generando tensión y episodios que clasificó como agobiantes. Estas sensaciones, según su testimonio difundido por Radiotelevisión Española, formaron parte de su experiencia.

Por su parte, los Gemeliers bromearon respecto a la dinámica del programa, indicando que “la mejor combinación para poner papel pintado es Isa y Jesús”. Además, insistieron en que la experiencia resultó a la vez divertida y exigente, ya que cada concursante exhibió su personalidad y ego. Sobre la intensidad emocional de los episodios, los artistas revelaron que Asraf Beno fue el concursante que más veces lloró durante la competición, mientras que Isa confirmó que también atravesó momentos emotivos intensos. “He llorado muchísimo porque no es solo decoración, te remueve muchas cosas, hablas de muchas cosas, de tu vida, de tu familia y eso hace que te rompas”, afirmó, según reportó Radiotelevisión Española.

La hermana de Kiko Rivera explicó que su paso por 'DecoMasters' coincidió con una etapa familiar especial. Comenzó su participación en el programa cuando su hijo tenía tres meses y regresó a casa cuando el niño cumplió seis, lo que le permitió observar cambios rápidos en el crecimiento de su hijo. Isa agradeció públicamente el apoyo de su suegra, lo cual le permitió formar parte de la competencia, establecer vínculos con nuevos conocidos y sobrellevar una etapa vital significativa.

Sobre la ausencia de Asraf Beno en la rueda de prensa, Isa detalló que su hijo se encontraba enfermo y con temperatura elevada. Expresó que estas son situaciones habituales en la vida familiar y destacó que Asraf tenía intención de asistir, de acuerdo con lo que ella misma expuso ante los medios, consignó Radiotelevisión Española.

Al referirse a sus propias expectativas y su autopercepción durante la competencia, Isa Pantoja reconoció sentirse con poca confianza. Sin embargo, valoró el efecto positivo de las valoraciones emitidas por los jueces y por otros participantes, resaltando que estos comentarios resultaron fundamentales para su desarrollo personal en el programa. “Todos hemos salido de aquí aprendiendo algo bueno”, concluyó, según citó Radiotelevisión Española.

