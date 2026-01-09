Imaz afirma a Trump que Repsol está preparada para triplicar su producción en Venezuela con un marco adecuado

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha asegurado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la petrolera española está preparada para "invertir más en Venezuela" y "triplicar" su producción en los próximos dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias.

En su participación en la reunión con los más importantes ejecutivos de los grupos petroleros convocada por la Administración estadounidense en la Casa Blanca para abordar posibles inversiones para reflotar el negocio petrolero de Venezuela, tras la intervención de Estados Unidos el pasado fin de semana en el país y la captura de Nicolás Maduro, Imaz indicó que Repsol produce actualmente unos 45.000 barriles diarios brutos de petróleo en el país caribeño, cifra que podría triplicar en esa periodo de tiempo.

"Invirtiendo con ahínco en el país, siguiendo su recomendación, si nos lo permite, por supuesto, y dentro del marco comercial y legal que permita este crecimiento", añadió al respecto el ejecutivo de la energética.

Asimismo, Imaz, que agradeció a Trump haber abierto la puerta "a una mejor Venezuela", recordó que Repsol ha invertido 21.000 millones de dólares (unos 18.000 millones de euros) desde 2008 en la industria estadounidense del petróleo y el gas, con proyectos en Pensilvania, en el Golfo de América, en Texas y en Alaska.

"Con el descubrimiento de Pikka, se obtendrá el primer petróleo este trimestre. Y va a cambiar, va a revertir la historia de decadencia de ese gran estado de Alaska", destacó Imaz sobre la apuesta estratégica del grupo por los hidrocarburos en Estados Unidos.

Además, en el caso de Venezuela, manifestó que la compañía, con al italiana Eni de socio, produce gas "que garantiza la estabilidad de la mitad de la red eléctrica" del país caribeño. "Por lo tanto, estamos comprometidos con esta estabilidad. Y además, estamos presentes, contamos con personal, instalaciones y capacidad técnica", dijo.

Repsol está presente en Venezuela a través de sus participaciones en entidades licenciatarias de gas (Cardón IV, etc.) y en empresas mixtas de crudo (Petroquiriquire y otras). El país representa el 15% de las reservas probadas totales de la compañía, con más de 250 millones de barriles equivalentes de petróleo.

La exposición patrimonial de Repsol en Venezuela a 30 de junio era de 330 millones de euros, frente a los 504 millones de euros a que ascendía a cierre de 2024. Esta cifra incluía fundamentalmente la financiación otorgada a sus empresas filiales venezolanas, la inversión en Cardón IV y las cuentas por cobrar con PDVSA.

TRUMP PIDE INVERTIR 100.000 MILLONES A LAS PETROLERAS.

Por su parte, Donald Trump instó a las petroleras a invertir unos 100.000 millones de dólares (unos 86.000 millones de euros) "de su propio dinero, no del Gobierno", para reactivar la producción en Venezuela.

A la reunión, junto a Repsol, asistieron las principales compañías de la industria petrolera de Estados Unidos, como Exxon, ConocoPhillips, Chevron, además de otras de las principales del extranjero, como la italiana Eni, Trafigura, o Shell, entre otras.

"Si no quieren entrar, solo háganmelo saber, porque tengo 25 personas que no están aquí hoy y que están dispuestas a ocupar su lugar", aseguró el mandatario en la reunión.