Agencias

Hacienda estudia poner un límite al dumping fiscal de las CCAA en el nuevo modelo de financiación

Guardar

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este viernes que su departamento está trabajando en "poner algún límite" al dumping fiscal que, a su juicio, están acometiendo algunas comunidades autónomas como Madrid, por lo que intentará introducirlo en el nuevo modelo de financiación.

"Sería como si alguien dice: yo bajo mis impuestos y súbelos tú para que yo pueda tener los recursos que necesito para prestar los servicios del Estado del Bienestar", ha denunciado Montero en la rueda de prensa en la que ha detallado su propuesta del modelo de financiación autonómica.

Por ello, ha explicado que el Gobierno quiere poner algún límite al dumping fiscal para "imposibilitar que queden en nada algunas figuras tributarias para poder dotar de una mayor corresponsabilidad fiscal a todas las comunidades autónomas".

"No tiene sentido que estemos haciendo desde el Gobierno de España esfuerzos extraordinarios para dotar de mayores recursos a los territorios y que luego los territorios bajen los impuestos en la parte que les corresponde y por tanto quedándose sin recaudar una parte importante de la eficacia que tienen determinadas figuras tributarias", ha agregado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump dice que ha cancelado una nueva oleada de ataques en Venezuela por su colaboración

Infobae

El papa pide un alto el fuego inmediato en Ucrania y llama a soluciones justas y duraderas

Infobae

La caza de ballenas empezó en Sudamérica hace 5.000 años, mucho antes de lo que se creía

Infobae

El legado de Gaudí se "reconstruye" en Tokio cien años después de su muerte

Infobae

Guterres lamenta la decisión de Trump de "retirar" a EEUU de decenas de entidades de la ONU

El máximo representante de Naciones Unidas expresó preocupación tras la reciente determinación estadounidense, resaltando que el cumplimiento de mandatos internacionales es obligatorio para todos sus miembros, en medio de la suspensión de aportes económicos a múltiples organismos multilaterales

Guterres lamenta la decisión de