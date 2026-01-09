ENBA critica la "fatídica incidencia que Mercosur tendrá para el sector ganadero de vacuno"

La organización agraria ENBA ha criticado la "fatídica incidencia que el acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) Mercosur tendrá para el sector ganadero de vacuno", ante su "inminente aprobación" tras anunciar Italia que lo apoyará. Además, alerta de las posibles consecuencias de "un escenario que permitirá la colocación en los lineales de carne procedente de Brasil o Argentina, muy por debajo de los costes de producción que tiene una explotación vasca".

En un comunicado, ENBA ha criticado que este acuerdo "genera un amplio rechazo en el colectivo ganadero, principalmente, en el vacuno de carne, puesto que los países de Mercosur son unos potentes productores de carne de vacuno".

ENBA ha alertado ante las posibles consecuencias de "un escenario que permitirá la colocación en los lineales de carne procedente de Brasil o Argentina muy por debajo de los costes de producción que tiene una explotación vasca". Además, ha recordado "la gran diferencia de exigencias ambientales, laborales o bienestar animal que operan dentro y fuera de la Unión Europea".

En este sentido, desde la organización agraria afirman que, tanto desde el punto de vista social, económico y nutricional, "resulta imprescindible un control efectivo sobre la entrada de productos y la colaboración de las grandes superficies para evitar las prácticas engañosas para ocultar el origen de dichas carnes".

A juicio de ENBA, resulta "imprescindible que se aplique siempre el principio de las cláusulas espejo". Tras indicar que, actualmente la Unión Europea "importa 194.000 toneladas equivalentes en peso en canal, incluidos entre 100.000 y 120.000 toneladas de cortes de solomillo, lo que representa hasta el 25% del comprado europeo", la organización ha apuntado que con el acuerdo UE-Mercosur "se espera que aumente a 293.000 toneladas, lo que supone 99.000 toneladas adicionales, con entre 200.000 y 220.000 toneladas de cortes de solomillo".