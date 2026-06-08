Keiko Fujimori mantiene su ventaja sobre Sánchez al llegar al 25 % del escrutinio en Perú

Lima, 7 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori se mantiene por delante del candidato izquierdista Roberto Sánchez con una ventaja de 5,02 puntos porcentuales al alcanzar el 25,27 % del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú.

Tras haberse contabilizado una cuarta parte de los votos emitidos en esta jornada electoral, Fujimori recibe el 52,51 % de los votos válidos al obtener 2.608.002 papeletas, en contraposición al 47,49 % % de Sánchez, que registra 2.358.628 apoyos.

Los votos escrutados hasta el momento pertenecen en su mayoría a la capital Lima y a otras ciudades del país, donde Fujimori es la candidata más votada, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse.

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La tendencia de la primera parte del escrutinio va en línea con los sondeos a pie de urna difundidos al cierre de los colegios, donde marcaban un empate técnico con una ligera ventaja para Fujimori, lo que anticipa una definición muy ajustada por pocos miles de votos como ya ocurrió en las dos anteriores elecciones.

En las dos últimas citas electorales, Fujimori, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia de Perú, se quedó a las puertas del Palacio de Gobierno por apenas 40.000 votos respecto a Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

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De acuerdo con la encuestadora Ipsos, Fujimori recibió un 50,7 % de los votos válidos y Sánchez obtuvo un 49,3 %, mientras que Datum indicó que la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo 50,53 % de votos y el candidato de Juntos por el Perú un 49,47 %.

El primero da una diferencia de 1,4 puntos porcentuales entre ambos, mientras que el segundo reduce ese margen a apenas 1,06 %. Ambos sondeos tienen un margen de error de un 3 %, lo que hace que la diferencia en ambos no sea todavía concluyente para poder determinar un ganador para esta elección.

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Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para escoger a la opción que gobernará el país para los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política que ha tenido ocho presidentes en diez años, producto de una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.