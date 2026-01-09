El Gobierno Vasco afirma que las familias de Basoa y Martínez se encuentran "abrumadas" pero "ilusionadas"

La llegada de los familiares de José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme al aeropuerto de Barajas en Madrid refleja el momento de incertidumbre y alivio que rodea el final de su estancia en prisión en Venezuela. El secretario de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Abel Caballero, detalló en declaraciones recogidas por Radio Euskadi que los allegados de ambos bilbaínos se trasladaron a Madrid para recibirles, acompañados por la secretaria de Estado para Sudamérica, Susana Sumelzo. Según informó Caballero, tras los meses de arresto, la mezcla de sentimientos domina el ambiente entre los familiares, quienes, “aunque un poco abrumados”, mantienen la esperanza de que este episodio se convierta en tan solo “una terrible pesadilla” de la que ya puedan despertar.

De acuerdo con la información publicada por Radio Euskadi, Basoa y Martínez Adasme, ambos oriundos de Bilbao, fueron arrestados por las autoridades venezolanas el 2 de septiembre de 2024 durante un viaje a la región amazónica de ese país. La detención incluyó un periodo de incomunicación y estuvo acompañada de acusaciones formales por parte del gobierno venezolano, que señaló a los dos ciudadanos vascos de ser integrantes del CNI, los servicios de inteligencia españoles, y los vinculó a un supuesto complot internacional para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro. El Gobierno de España, según reportó Radio Euskadi, rechazó en distintas ocasiones cualquier clase de relación entre los detenidos y organismos del Estado español, y ha insistido desde el principio en la exigencia de su puesta en libertad.

La excarcelación de Basoa y Martínez Adasme se produjo en el contexto de importantes acontecimientos políticos en Venezuela. Según difundió Radio Euskadi, la liberación de ambos bilbaínos, junto con otros tres españoles, coincidió con la detención de Nicolás Maduro en Caracas como resultado de una operación militar llevada a cabo por Estados Unidos. Tras este suceso, el gobierno dirigido provisionalmente por Delcy Martínez ordenó la liberación de cinco ciudadanos españoles, incluidos los dos vascos, así como de otros presos categorizados por diversos organismos como presos políticos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, expuso que los cinco españoles que salieron en libertad expresaron que recibieron la noticia de su excarcelación de forma repentina. Según relató Albares, “se levantaron un día pensando que ahí iban a seguir un tiempo indefinido y unas horas después estaban en la residencia del embajador de España”. El ministro puntualizó, en palabras recogidas por Radio Euskadi, que todos los liberados se mostraron impactados tras su liberación por la brusquedad del cambio entre la detención prolongada y el traslado bajo custodia a la residencia diplomática española.

Los allegados de Basoa y Martínez Adasme, según explicó Abel Caballero y replicó Radio Euskadi, afrontaron meses de zozobra y preocupación luego de la detención en la Amazonia venezolana, situación que se tornó más tensa por la falta de información y la naturaleza de las acusaciones, que incluían espionaje y actividades de conspiración internacional. Tal como describió Caballero, los familiares han manifestado sentirse esperanzados, deseando que este episodio quede atrás cuanto antes.

Desde la detención y durante el proceso que llevó a la liberación, fuentes gubernamentales citadas por Radio Euskadi subrayaron la insistencia del Ejecutivo español en la ausencia de vínculos de los dos vascos con organismos de inteligencia. Esta narrativa oficial constituyó el eje de la estrategia diplomática española ante Venezuela, donde se reclamó en repetidas ocasiones la inmediata excarcelación de Basoa y Martínez Adasme.

La liberación de los cinco españoles, que incluyó a los dos bilbaínos, se enmarca dentro de la mayor crisis política vivida en Venezuela durante 2024. Según detalló Radio Euskadi, la caída del presidente Maduro y la transición provisional a manos de Delcy Martínez propiciaron, bajo presión internacional, la puesta en libertad de varios ciudadanos extranjeros y presos catalogados como políticos, parte de un gesto orientado a suavizar las tensiones con otros países. Los familiares, que durante meses realizaron gestiones y comunicaciones constantes con el Gobierno Vasco y la administración central de España, esperan reunirse finalmente con Basoa y Martínez Adasme y cerrar lo que han descrito como una de las etapas más difíciles de sus vidas.

En las declaraciones recogidas por Radio Euskadi y otros medios, tanto familiares como autoridades han evitado entrar en detalles sobre las condiciones de la detención o sobre eventuales secuelas psicológicas y personales derivadas de la experiencia. La atención de las familias y de las autoridades españolas ahora se concentra en la recuperación de los recién liberados y en gestionar el proceso de retorno a la vida cotidiana, tras varios meses marcados por la incertidumbre, la preocupación y sucesos políticos que repercutieron directamente en sus vidas.