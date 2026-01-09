El Eurogrupo comunica los seis candidatos a suceder a Luis de Guindos en la vicepresidencia del BCE

El Eurogrupo ha anunciado este viernes los seis candidatos oficiales que se disputarán la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución del español Luis de Guindos, cuyo mandato expira este próximo mayo.

Los aspirantes son Mário Centeno, exgobernador del Banco de Portugal; el gobernador del Banco de Letonia, Martins Kazaks; su homólogo en el Banco de Estonia, Madis Müller; y en el Banco Nacional de Croacia, Boris Vujcic; así como el exministro lituano de Finanzas Rimantas Sadzius. Finlandia ha postulado a Olli Rehn, gobernador del Banco de Finlandia y excomisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios.

El comunicado emitido ha explicado que el Eurogrupo abordará las candidaturas presentadas en su próxima reunión el 19 de enero. Tras el debate, se emitirá una recomendación al Consejo Europeo por mayoría cualificada reforzada de los Estados miembro de la eurozona.

Dicha mayoría requiere del apoyo del 72% de los Estados miembro. Es decir, al menos 16 de los 21 países que representen, como mínimo, el 65% de la población del área de la moneda única.

De conformidad con el proceso de selección establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se consultará al BCE y al Parlamento Europeo antes de que el Consejo Europeo adopte una decisión definitiva.

Según establece el Tratado, el presidente, el vicepresidente y los otros cuatro miembros del Comité Ejecutivo del BCE deben ser "personalidades de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios". El mandato del candidato elegido tendrá una duración de ocho años y no será renovable.

CANDIDATURAS

Croacia formalizó ayer la propuesta de Vujcic, tan solo un día antes de finalizar el plazo estipulado, mientras que Lisboa ha optado también en el último momento por tratar de recuperar la silla que ocupó Vítor Constancio hasta 2018, cuando fue sucedido por Guindos.

Finlandia fue el país más madrugador en expresar sus ambiciones tras anunciar en octubre de 2024 el respaldo de la ministra de Finanzas, Riikka Purra, a la candidatura de Rehn. El banquero central, que desempeña su segundo mandato al frente de la entidad, se perfila como el favorito 'a priori', con un perfil intermedio entre las 'palomas' y los 'halcones'.

No obstante, aparte de las candidaturas del croata y el finlandés, las tres repúblicas bálticas han confirmado también las nominaciones de sus respectivos candidatos.

En concreto, el Ministerio de Finanzas de Lituania lanzó el martes la candidatura del exministro de Finanzas Rimantas Sadzius después de que se cumpliera el año pasado una década desde la adopción del euro por el país.

Asimismo, la radiotelevisión estonia 'ERR' adelantó esta semana la intención del Ministerio de Finanzas de presentar la candidatura del gobernador del Banco de Estonia al puesto de lugarteniente del BCE, a lo que también aspira desde noviembre su homólogo en el Banco de Letonia.

De su lado, el ministro de Finanzas portugués, Joaquim Miranda Sarmento, avanzó a principios de diciembre su disposición a apoyar una potencial candidatura de Mário Centeno, aunque no se descartaba tampoco que pudiera plantearse la designación de Clara Raposo, subgobernadora del banco central luso.

Otra potencial candidata, la subgobernadora del Banco de Grecia, Christina Papaconstantinou, vio reducidas sus opciones después de que el pasado 11 de diciembre los ministros de Finanzas de la eurozona eligieran a su compatriota Kyriakos Pierrakakis como presidente del Eurogrupo. Finalmente, no se ha presentado.

PRESENCIA ESPAÑOLA EN EL MUNDO

El Gobierno ha insistido en que, pese a la marcha de Guindos, se buscará mantener una "representación significativa" en el BCE. Sin embargo, era improbable que se conservara el cargo dado que tradicionalmente no se repite nacionalidad, lo que apuntaba a que los esfuerzos se enfocarían en los tres puestos que quedarán vacantes en el directorio del BCE en 2027, incluida la presidencia.

Sobre este asunto, cuestionado por las opciones que pudiera tener el exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos como sucesor de Christine Lagarde, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, comentó el martes que se trataba de un "excelente profesional" con una carrera "más que contrastada".

Hernández de Cos, director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), ha sido señalado en un sondeo publicado por 'Financial Times' como favorito para dirigir el BCE en opinión del 26% de los economistas consultados.

El español superó al exgobernador del Banco de Países Bajos Klaas Knot, que contó con un respaldo del 24%; al presidente del Bundesbank, Joachim Nagel; y a la miembro del Consejo de Gobierno del BCE Isabel Schnabel, que fueron apoyados por el 14% y el 7% de los encuestados, respectivamente.

La salida de Guindos del BCE y la dimisión de José Manuel Campa como presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) reducirán sustancialmente la nómina de españoles que desempeñan cargos de relevancia en instituciones internacionales.

Entre ellos, además Hernández de Cos, destaca Nadia Calviño, que fue vicepresidenta del Gobierno entre 2021 y 2023 y ministra de Economía entre 2018 y 2023. Esta ocupa la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) desde enero de 2024.

Asimismo, Rodrigo Buenaventura, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se desempeña desde este mismo enero como secretario general de Iosco, organización que agrupa a los reguladores de mercados de valores de todo el mundo.

Por su parte, el economista Fernando Restoy preside desde 2017 el Instituto de Estabilidad Financiera, ente adscrito al BIS, después de ser subgobernador del Banco de España entre 2012 y 2016 y vicepresidente de la CNMV entre 2008 y 2012.

Además, desde abril de 2025, Miguel Carcaño Sáenz de Cenzano ocupa la vicepresidencia de la Junta Única de Resolución (JUR), el órgano europeo encargado de la liquidación ordenada de bancos en crisis.

PRONTO PARA HABLAR DEL SUCESOR DE LAGARDE

Respecto del baile de sillas que comenzará con su relevo, Guindos ha considerado "muy prematuro" empezar a hablar de la sucesión en la presidencia de Lagarde, a la que aún le restan casi dos años en el cargo, ya que su mandato finalizará el 31 de octubre de 2027.

"A la presidenta del BCE le quedan dos años y, bueno, dos años es un periodo de tiempo muy, muy, muy, muy largo", ha afirmado Guindos, para quien los nombres que aparecen en las quinielas, incluido el de Hernández de Cos, son todos "muy válidos".

"Empiezo a ver quinielas, cuál es el favorito. Yo creo que, al final, hay que tener en cuenta lo que pasó con la elección de Lagarde. Cuando llegó la sustitución de Draghi, Lagarde no estaba en las quinielas", ha recordado Guindos, añadiendo que se trata de un proceso de elección en el cual influyen otros factores, otros puestos, "es un tema de equilibrios desde muchos puntos de vista".