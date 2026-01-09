El CAF aprueba una garantía parcial de hasta 193 millones de euros para el ecuatoriano Banco del Pacífico

El inicio de un programa de largo plazo orientado al fortalecimiento del sector empresarial en Ecuador se ha visto marcado por el otorgamiento de una garantía parcial de hasta 193 millones de euros (225 millones de dólares) al Banco del Pacífico, medida diseñada para impulsar el acceso al financiamiento para pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, negocios dedicados a la exportación y proyectos enfocados en agroindustria sostenible. Según informó el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), este respaldo permitirá ampliar los flujos de crédito bajo condiciones financieras más flexibles y beneficiará a sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico del país.

De acuerdo con el comunicado emitido por el organismo, la garantía aprobada por CAF cubre en una primera etapa el 45% del financiamiento otorgado al banco ecuatoriano. Este porcentaje podrá elevarse hasta el 70% del saldo pendiente a medida que se avance en la amortización del mismo, contemplándose plazos de hasta siete años y medio dependiendo de cada operación. CAF detalló que este mecanismo financiero fue diseñado como respuesta a las necesidades detectadas en el mercado local, donde muchas pymes lideradas por mujeres o con enfoque en sostenibilidad enfrentan dificultades para acceder a créditos con plazos extendidos.

Según declaró el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, “con esta garantía parcial estamos movilizando recursos internacionales hacia el sector productivo y asegurando que el crédito llegue a las mujeres emprendedoras y a las pymes que apuestan por la internacionalización y la sostenibilidad”. La institución subrayó que esta transacción representa el primer paso de una estrategia de largo plazo por parte del Banco del Pacífico, que busca profundizar la participación de empresas ecuatorianas en cadenas de valor globales y contribuir a la generación de empleo y competitividad en el país.

La intervención de CAF refuerza la capacidad de Banco del Pacífico para ofrecer productos financieros con condiciones más favorables que las habituales en el sistema bancario nacional, especialmente para aquellas empresas que requieren inversión en desarrollo tecnológico, expansión de mercados internacionales o la adopción de prácticas agrícolas y productivas sostenibles. El medio CAF resaltó que la garantía parcial no sólo facilita el acceso al crédito a segmentos tradicionalmente desatendidos, sino que incentiva la diversificación de la economía ecuatoriana y su transición hacia modelos productivos sostenibles.

El comunicado oficial también especifica que se prevén condiciones preferenciales para las operaciones dirigidas a empresas con liderazgo femenino y proyectos de exportación, en línea con los objetivos de equidad de género y de internacionalización de la producción nacional impulsados tanto por CAF como por las autoridades ecuatorianas. Según consignó la institución, el respaldo financiero permitirá al Banco del Pacífico asumir una mayor proporción de riesgo crediticio, lo que se traduce en mejores términos de plazo, tasa y requisitos para los solicitantes de crédito, fortaleciendo así la inclusión financiera en el país.

El programa anunciado por Banco del Pacífico, detalló CAF, se integrará a un plan estratégico más amplio orientado a acompañar a los sectores prioritarios del aparato productivo en Ecuador. El medio puntualizó que, a través de la canalización de recursos internacionales, se pretende incentivar la innovación, la adopción de buenas prácticas ambientales y la generación de empleo de calidad.

La iniciativa cuenta con el aval y seguimiento de CAF, que actuará como garante y monitor de la ejecución del programa, evaluando tanto su impacto en la inclusión financiera como en los indicadores de sostenibilidad y desempeño exportador de las empresas beneficiarias. El respaldo otorgado sienta un precedente para nuevas operaciones similares en otros países de la región, según explicó la entidad financiera multilateral, dando cuenta del interés por replicar modelos de financiamiento que prioricen la equidad de género, la sostenibilidad y la diversificación productiva.

Finalmente, la operación da inicio a una colaboración entre organismos multilaterales y el sector bancario ecuatoriano, encaminada a superar barreras de acceso al crédito y a potenciar el crecimiento de las pymes con potencial para integrarse al mercado global y adoptar modelos de negocio más resilientes y responsables, conforme señaló CAF en su declaración pública.