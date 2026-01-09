Bose abre la tecnología de SoundTouch para que los desarrolladores puedan crear nuevas funciones ante el fin de soporte

El comunicado emitido por Bose especificó que, como parte de su respuesta a las peticiones de la comunidad de usuarios, la empresa ha puesto a disposición de los desarrolladores una API de SoundTouch. Esta medida busca incentivar el desarrollo de funciones adicionales y herramientas que extiendan la vida útil y capacidades de los altavoces y barras de sonido SoundTouch más allá del periodo oficial de soporte. Según detalló el medio que difundió la noticia, Bose había previsto originalmente finalizar el soporte para los servicios en la nube de estos dispositivos el 18 de febrero. Sin embargo, la presión de usuarios y entusiastas llevó a la compañía a cambiar sus planes y prorrogar el cierre hasta el 6 de mayo.

De acuerdo con la información difundida, Bose tomó la decisión de abrir tecnologías y ofrecer herramientas de código abierto poco tiempo después de haber comunicado el fin del soporte para SoundTouch en octubre. Esta decisión responde a la demanda de quienes buscaban una transición más flexible y la posibilidad de preservar algunas de las funciones basadas en la nube de la plataforma, que permite el acceso a servicios de ‘streaming’ directamente desde la aplicación vinculada a los productos SoundTouch.

La actualización comunicada por Bose contempla que la aplicación SoundTouch continuará funcionando, pero solo dará soporte a opciones de transmisión locales. Es decir, los usuarios todavía podrán reproducir música de sus servicios de ‘streaming’ favoritos, como Spotify, mediante tecnologías como Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect y el canal AUX. No obstante, estos cambios suponen la eliminación de la posibilidad de navegar y reproducir música en los propios servicios de ‘streaming’ a través de la aplicación SoundTouch.

La empresa ha asegurado que, pese a los ajustes, persistirán algunas funciones esenciales. Los usuarios conservarán la configuración de sistema, el control remoto desde la aplicación y la capacidad de enlazar varios altavoces para una reproducción simultánea. Según publicó el medio, se deshabilitarán los ajustes preestablecidos y otras herramientas que hasta ahora dependían directamente de la integración con la nube.

Bose también subrayó que, al liberar la API de SoundTouch, busca facilitar que la comunidad de desarrolladores independientes proponga soluciones personalizadas para mantener y ampliar las capacidades de los dispositivos. Esta apertura tecnológica pretende estimular la creación de aplicaciones y utilidades alternativas que respondan tanto a las necesidades actuales de los usuarios como a posibles escenarios futuros tras el fin del soporte oficial.

Tal como mencionó la compañía en su anuncio, la decisión de retrasar la suspensión definitiva de los servicios en la nube obedeció principalmente al diálogo mantenido con la base de usuarios, quienes manifestaron la importancia de este periodo de transición adicional para adecuarse a los cambios. Según la información reportada, las nuevas condiciones entrarán en vigor el 6 de mayo, garantizando hasta ese momento el acceso a las funciones de la nube mientras los desarrolladores trabajan en soluciones comunitarias.

El ecosistema SoundTouch de Bose, que agrupa tanto altavoces como barras de sonido con conectividad WiFi, permitió durante años acceder a contenido en línea sin necesidad de conexiones auxiliares, algo que modificará de manera significativa la experiencia tras la actualización anunciada. Usuarios y especialistas tecnológicos han prestado atención al proceso de transición, puesto que afecta el funcionamiento de dispositivos adquiridos y utilizados en contextos residenciales y profesionales.

Según la información difundida, con estas medidas Bose intenta encontrar un equilibrio entre el cierre progresivo de un servicio antiguo y el apoyo a sus clientes. El despliegue de recursos de código abierto y la actualización de la aplicación se sitúan como las principales estrategias para acompañar la migración hacia modelos de uso local y la adaptación tecnológica dentro de la comunidad de usuarios de SoundTouch.