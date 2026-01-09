(AMP) Los 27 dan luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar salvaguardas agrícolas

El respaldo de Italia resultó decisivo para destrabar la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque Mercosur, luego de que representantes italianos modificaran su postura y apoyaran el texto tras negociaciones sobre medidas de protección agrícola. Según informó Europa Press, los embajadores de los Veintisiete miembros de la Unión Europea aprobaron la propuesta en una votación a nivel diplomático en Bruselas, lo que avala la suscripción oficial del pacto comercial y su próxima implementación preliminar.

De acuerdo con la información del medio Europa Press, tras más de veinte años de discusiones y un proceso que se vio frenado en diciembre del año anterior por las exigencias de Francia e Italia, el acuerdo avanza gracias a la aprobación formal de nuevas salvaguardas que buscan proteger al sector agroalimentario europeo de posibles perturbaciones generadas por los productos provenientes del Cono Sur. Estas salvaguardias fijan límites establecidos para que la Comisión Europea actúe rápidamente mediante investigaciones y la eventual aplicación de medidas correctoras si se detecta un impacto negativo considerable en productos definidos como sensibles.

La fuente subraya que, aunque países como Francia, Hungría, Irlanda, Polonia y Austria votaron en contra y Bélgica optó por la abstención, la normativa de mayoría cualificada dentro de la Unión Europea permite que la decisión prevalezca con el apoyo de al menos quince Estados miembro representando un 65% de la población comunitaria. De este modo, la resolución se formalizará mediante procedimiento escrito, cuya culminación está prevista para las 17:00 horas de este mismo viernes, y el mandato habilitará a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, para suscribir el tratado en nombre de la UE.

La adopción previa durante la misma sesión de las salvaguardas agrícolas constituyó el paso necesario para que los Estados miembros se pronunciaran sobre el acuerdo. Este sistema de protección, fruto de un compromiso alcanzado en diciembre, prevé que se activen mecanismos cuando las importaciones de productos como aves, carne de vacuno, huevos, cítricos o azúcar superen un 5% de aumento con respecto a la media, y los precios sufran igual caída durante un período de tres años. Originalmente, el Consejo y el Parlamento Europeo habían propuesto un umbral del 8%, pero se redujo al 5% en línea con la posición de la Eurocámara y las demandas planteadas por Italia, detalló Europa Press.

El medio recalca que la entrada en vigor de la parte comercial del acuerdo será inmediata y provisional tras la firma, mientras se completa el complejo proceso de ratificación tanto en Europa como en los países de Mercosur, incluyendo la necesaria validación por parte del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Durante este periodo de aplicación provisional, las salvaguardas servirán como instrumento para responder a posibles desequilibrios en sectores definidos como estratégicos para la agricultura y alimentación europea.

Según consignó Europa Press, la coordinación del debate entre los embajadores estuvo a cargo de la presidencia chipriota que lidera actualmente el Consejo de la Unión Europea. Voceros de esta presidencia confirmaron que se alcanzó una mayoría amplia a favor tanto de la firma del acuerdo como de la activación provisional de su dimensión comercial. El pacto, cerrado en diciembre de 2024 tras un largo proceso de negociaciones entre la Comisión Europea y los países sudamericanos del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), busca fortalecer el intercambio económico entre ambas regiones, con compromisos recíprocos sobre aranceles, acceso a mercados y estándares regulatorios.

El rechazo manifestado por países como Francia y Hungría se vincula principalmente a preocupaciones ambientales y la necesidad de proteger a los agricultores locales frente al ingreso de productos provenientes de América del Sur con costos inferiores y estándares de producción distintos. Al respecto, en la reunión del pasado diciembre, líderes como Emmanuel Macron habían condicionado la suscripción del acuerdo a la adopción de medidas adicionales de apoyo al campo europeo. Con el cambio de posición de Italia y el refuerzo en las salvaguardas, el acuerdo logró el respaldo suficiente para avanzar, pese a la persistencia de discrepancias.

Europa Press añadió que la aprobación definitiva de las salvaguardas por el pleno del Parlamento Europeo y del Consejo es requisito previo para su entrada en vigor total, aunque el ámbito comercial comenzar a regir provisionalmente tras la firma. Este paso representa un avance significativo en un proyecto largamente demorado y que ha enfrentado obstáculos tanto técnicos como políticos en ambas regiones involucradas.

El acuerdo de libre comercio UE-Mercosur se considera uno de los tratados más extensos negociados por la Unión Europea, abarcando un mercado combinado de cientos de millones de consumidores. La expectativa en Bruselas y en las capitales sudamericanas es que facilite el incremento del comercio bilateral, reduzca aranceles y fomente inversiones, aunque el debate sobre la sostenibilidad, los derechos laborales y las diferencias regulatorias continua generando controversia en sectores específicos de la sociedad civil y el ámbito político.

La fuente señala que la ratificación completa aún dependerá de deliberaciones en diversas instancias legislativas, lo que implica que el acuerdo podría enfrentar modificaciones o retrasos adicionales antes de su consolidación definitiva. Entretanto, la implementación provisoria permitirá la entrada en vigor inmediata de sus disposiciones principales, incluyendo las relativas al intercambio de bienes y servicios, bajo el esquema de safeguardas pactado para el sector agropecuario.

El medio insiste en que la decisión adoptada este viernes marca un capítulo relevante en la relación birregional entre Europa y el Mercosur, luego de décadas de tratativas y aplazamientos. La formalización de la firma, prevista tras la aprobación por procedimiento escrito, abrirá una nueva etapa en el vínculo comercial y político entre ambas regiones, sujetas aún a los procesos normativos y debates internos que deba atravesar el acuerdo antes de su implementación total.