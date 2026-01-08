Vox apoya las protestas de agricultores y pide comparecer a Ordeig: "Es un auténtico traidor"

En referencia a la Agenda 2030 y al Pacto Verde de la Unión Europea como factores subyacentes en la aprobación del reciente tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur, Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlament de Cataluña, ha manifestado su postura frente al impacto que estas políticas tienen sobre el sector agrícola catalán. El dirigente considera que dichas iniciativas comunitarias generan consecuencias perjudiciales para la agricultura regional, lo que ha propiciado movilizaciones de productores durante la jornada. Según informó el medio, Garriga ha señalado que el reciente acuerdo representa, en sus palabras, “una amenaza directa” para los intereses del sector primario catalán, por lo que insta al Govern y a las autoridades responsables a revisar su posición al respecto.

Tal como publicó la agencia, durante una comparecencia ante la prensa en el Parlament, Garriga anunció que Vox solicitará la presencia del conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en el pleno parlamentario, a quien calificó de “auténtico traidor”. Esta declaración se inscribe en la crítica de Vox al Ejecutivo autonómico y, en particular, a Ordeig, al considerar que ni el conseller ni el Govern actúan para defender los intereses del campo ante el acuerdo alcanzado entre Bruselas y Mercosur. Según detalló el portavoz de Vox, la formación exige responsabilidades políticas y respuestas claras sobre las acciones emprendidas para proteger al entorno rural y agrícola catalán frente a las políticas comunitarias.

El medio reportó que el origen del conflicto se encuentra en la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países de Mercosur, que, a juicio de Garriga, debilita la posición de los productores catalanes frente al mercado global y aumenta la competencia externa sin otorgar suficientes salvaguardias al sector local. Esta posición crítica se acompaña del respaldo explícito de Vox a las protestas protagonizadas por agricultores en varios puntos de Cataluña durante la misma jornada. Según consignó la fuente, los manifestantes han expresado su rechazo al pacto y a las políticas derivadas de la agenda europea, aludiendo a la necesidad de priorizar la producción local frente a la apertura de mercados a productos extranjeros.

Vox ha reiterado la exigencia de que tanto el Govern como el Parlamento catalán intervengan activamente para frenar la implementación de medidas comunitarias que, a juicio de la formación, castigan al sector agrario nacional. Garriga sostuvo ante los medios que la falta de reacción del Ejecutivo autonómico representa un abandono del mundo rural y recalcó que las competencias autonómicas deberían orientarse a blindar los intereses del campo ante la presión de normativas vinculadas a la sostenibilidad y la transición verde impulsadas desde Bruselas.

El portavoz ha subrayado que las protestas de agricultores constituyen una muestra de descontento social creciente, motivado por las consecuencias materiales que los tratados internacionales y los objetivos climáticos tienen sobre la viabilidad económica del sector productivo. De acuerdo con lo comunicado, Vox interpreta el acuerdo como parte de una serie de políticas que, en su valoración, contribuyen al desmantelamiento de la producción primaria a favor de intereses extranjeros o industriales exteriores a Cataluña.

La petición de comparecencia de Òscar Ordeig en el Parlamento se produce en este contexto de críticas intensificadas: la formación exige explicaciones sobre la postura del Govern y las acciones emprendidas en foros europeos para proteger el campo catalán. Según lo relatado por la fuente, Vox exige que se haga pública la posición de la Generalitat ante el acuerdo y que se consideren medidas de oposición a las iniciativas derivadas del Pacto Verde y de la Agenda 2030, cuya implementación consideran perjudicial para los agricultores locales.

La reciente escalada de movilizaciones y declaraciones políticas refleja, según lo expuesto por el medio, la creciente tensión entre el ámbito rural y las instituciones responsables de la estrategia europea para el sector primario. Voces como la de Garriga insisten en que la globalización de los mercados, materializada en pactos como el firmado entre la UE y Mercosur, requiere de respuestas inmediatas por parte de los gobiernos regionales para evitar una erosión mayor del tejido productivo agrícola de Cataluña.