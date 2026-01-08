Viento, niebla y bajas temperaturas ponen en riesgo a una veintena de provincias con la llegada de la borrasca Goretti

Palencia, Valladolid, Zamora, Cuenca, Guadalajara, Badajoz y Cáceres han sido señaladas por la presencia de niebla densa, que según detalló la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), representa un riesgo significativo en la jornada afectada por la borrasca Goretti. Junto con este fenómeno, 22 provincias figuran bajo diferentes tipos de avisos meteorológicos por viento, baja visibilidad y descenso térmico, asociados a la llegada de este frente que incide principalmente en el norte y este del país, informó el mismo organismo.

Según publicó la Aemet, A Coruña y Lugo se encuentran bajo avisos naranjas debido a fuertes oleajes que impactan el litoral gallego, extendiendo sus efectos también al Cantábrico. En el caso de Asturias, Cantabria y las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya, la advertencia es amarilla, lo que indica condiciones de riesgo menos severas pero aun así relevantes para la seguridad costera y marítima. Girona, Tarragona y Valencia han recibido avisos amarillos derivados del mismo fenómeno marítimo.

Las advertencias por viento afectan a varias zonas. Lugo, Asturias, Burgos, Soria, Tarragona, Álava, La Rioja, Castellón y Valencia permanecen bajo vigilancia debido a las rachas, que la Aemet prevé especialmente intensas en Galicia, el Cantábrico, zonas de montaña del tercio norte e interiores de la fachada oriental. Al mismo tiempo, se anticipan periodos de viento fuerte también en sectores del litoral mediterráneo.

Respecto a las temperaturas, la Aemet avisó sobre bajas térmicas en Lleida y Girona. Para la Península y Baleares, se espera un patrón en general anticiclónico, aunque predominarán los cielos nubosos o cubiertos, a excepción del litoral mediterráneo y especialmente el extremo sureste peninsular, donde los cielos se mantendrán poco nubosos o con algunas nubes altas.

Según amplió la agencia meteorológica, el paso de un frente traerá precipitaciones sobre todo al noroeste y al área del Pirineo, previéndose los mayores acumulados de lluvia en la mitad oeste de Galicia. El resto del cuadrante noroeste y el Cantábrico podrían registrar precipitaciones débiles. Las cotas de nieve se situarán entre los 1.400 y 1.600 metros en las montañas del extremo norte, elevándose posteriormente hasta el entorno de los 1.600 a 1.900 metros.

En el archipiélago canario, Aemet pronosticó intervalos nubosos y la probabilidad de lluvias débiles, principalmente en el este de las islas montañosas, con una tendencia progresiva a cielos despejados de este a oeste. El viento en Canarias será de componente este-nordeste, con predominancia de alisios fuertes que irán amainando en las próximas horas.

El informe de la Aemet destacó la existencia de nieblas matinales en áreas de ambas mesetas e interiores de Galicia, junto con la aparición de niebla a últimas horas en zonas altas del centro de la península. Estas nieblas afectan la visibilidad y dificultan el tránsito, motivo de los avisos activos en varias provincias.

Las previsiones térmicas recogen un ascenso generalizado y acusado de las temperaturas tanto mínimas como máximas en la Península y Baleares. El incremento será notable, en particular en el tercio oriental y en el archipiélago balear. En algunas áreas del Pirineo, se esperan aumentos extraordinarios de las temperaturas mínimas, y en distintos puntos también directos en las máximas. En contraste, Canarias experimentaría pocos cambios, aunque se prevén aumentos de temperaturas máximas en medianías y zonas altas, y leves descensos en las mínimas.

Las heladas disminuirán en extensión y severidad en la mayor parte del territorio peninsular, y solo tendrán cierta presencia, de forma débil, en zonas altas del interior, mientras que en el Pirineo se mantendrán como heladas moderadas.

En relación con los vientos, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología precisó que predominará el viento de componente oeste en la Península y Baleares, de intensidad floja en el cuadrante suroeste, y moderada o fuerte en las demás regiones, con la posibilidad de rachas muy fuertes especialmente hacia el final del día en Galicia, el Cantábrico, zonas montañosas del tercio norte e interiores de la fachada oriental. El valle del Guadalquivir presentará vientos del nordeste de poca intensidad.

El avance de la borrasca Goretti altera los patrones climáticos habituales de la temporada y obliga a extremar precauciones, especialmente en las provincias que han quedado bajo alerta debido a los diferentes fenómenos meteorológicos adversos, de acuerdo con las últimas actualizaciones de la Aemet.