Una dermatóloga recomienda aplicar activos como retinoides y vitamina C en la piel antes que tomarlos como suplementos

La vitamina A tomada como suplemento alimenticio puede elevar los lípidos en sangre y producir sequedad en las mucosas, además de estar vetada para mujeres embarazadas o en búsqueda de embarazo debido al riesgo de malformaciones fetales. Esta advertencia la realizó la dermatóloga Inés Escandell, quien remarcó que estos productos se venden libremente y se prescriben en algunas patologías cutáneas, pero deben usarse con precaución. Según informó el medio, Escandell pertenece al Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) y al Grupo Dermothèque.

Tal como publicó la fuente, Escandell destacó que la aplicación de activos como retinoides, colágeno, vitamina C y A, o ceramidas mediante sueros o cremas sobre la superficie del rostro resulta preferible, siempre que la persona mantenga una dieta equilibrada. Sostuvo que el uso tópico de estos componentes potencia los beneficios para la piel y limita los riesgos asociados al consumo a través de cápsulas o polvos. De acuerdo con la dermatóloga citada, la introducción oral de estos ingredientes suele estar indicada solo ante necesidades específicas o déficits alimentarios, y su empleo generalizado puede acarrear efectos secundarios poco deseables.

Respecto a la vitamina C, Escandell explicó que su ingestión oral como suplemento podría mejorar la capacidad antioxidante de la piel, pero los resultados obtenidos por esta vía no superan los alcanzados mediante su aplicación tópica. La especialista puntualizó que una dieta rica en brócoli, cítricos y pimientos proporciona cantidades adecuadas de vitamina C, por lo que solo las personas con insuficiencia alimentaria requerirían recurrir a complementos.

El análisis de Escandell acerca del colágeno se centró en los péptidos de colágeno, moléculas obtenidas después de la hidrólisis enzimática del colágeno. Según la experta citada por el medio, estos péptidos podrían favorecer la hidratación y elasticidad cutáneas si se consumen, aunque la eficacia del colágeno oral no supera la de su uso tópico. La dermatóloga aclaró que al aplicar colágeno sobre la piel, este no pasa a integrar directamente la estructura cutánea, sino que actúa como agente hidratante al ayudar a captar agua y retener la humedad en la superficie cutánea.

Sobre las ceramidas, la fuente indicó que también están disponibles en presentaciones orales. Basándose en investigaciones recientes, Escandell afirmó que su consumo podría mejorar la hidratación cutánea, aunque insistió en que la vía tópica sigue resultando más recomendable. Subrayó que existen más estudios con resultados positivos y un perfil de seguridad mayor para el empleo cosmético de ceramidas en comparación con su administración en forma de suplementos alimenticios.

Durante la exposición, la dermatóloga reiteró que estos principios activos pueden incluirse dieta mediante alimentos naturales o, en su defecto, a través de la piel. Aseguró que su aplicación directa aprovecha mejor sus propiedades y reduce la incidencia de efectos adversos propios de la suplementación inadecuada o excesiva. Matizó que en ciertos casos, bajo supervisión médica y según el tipo de patología de la piel, podría valorarse la administración oral, siempre atendiendo a la dosis y las posibles contraindicaciones.

El medio consignó que Escandell concluyó resaltando la importancia de optar preferentemente por la aplicación tópica de retinoides, colágeno, ceramidas y antioxidantes, antes de recurrir a suplementos, especialmente si no existe un déficit alimenticio diagnosticado. Expresó que estas prácticas permiten aprovechar el potencial de los activos para la salud cutánea minimizando riesgos y efectos secundarios asociados al consumo interno sin prescripción.