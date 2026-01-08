Lorenzo Santolino: "Llegué al Dakar con lo que pude a nivel físico"

El piloto español Lorenzo Santolino (Sherco) reconoció este jueves que llegó al Rally Dakar 2026, en el que abandonó en la segunda etapa por una caída en la que golpeó "fuerte la moto con las piedras y se destrozó", con lo que pudo "a nivel físico", pero ya está "con ganas" de la próxima edición en 2027.

"Ya empezamos mal en el último mes, pero más que la lesión es que no pude hacer los últimos entrenos que te permiten coger esa chispa final después de todo el año. Llegué al Dakar con lo que pude a nivel físico, con ganas de empezar, las sensaciones no fueron malas en el 'shakedown' y la prólogo, siempre me lo tomé con calma sabiendo que tenía que ir de menos a más", dijo el salmantino en una rueda de prensa.

Santolino está de vuelta en casa, aunque mucho antes de lo esperado, tras un Dakar que se torció muy pronto por una lesión inoportuna a poco más de un mes de empezar, la cual condicionó su rendimiento. Además, el de Guijuelo sufrió una caída y se hizo daño en la rodilla. "La primer especial me la tomé normal, sabiendo que iba tener que abrir pista, con un piloto muy rápido por detrás", relató.

"En el kilómetro 10 me caí y no lo esperaba, cuando estás bien estás más reactivo y vas bien. Me levanté, pero en el kilómetro 150 me caí dos veces y me hice daño en la rodilla, me tuvieron que poner cinco puntos", reveló, antes de una segunda etapa donde se acabó la carrera para el piloto español.

Fue entonces cuando se cayó "con la rodilla abierta" en el kilómetro 313 de la segunda etapa. "No fue una caída dura de físico, no a mucha velocidad, pero golpeé fuerte la moto con las piedras y se destrozó: tijas, escape, cárter, todo el aceite...", explicó sobre la caída que le costó la retirada.

"Viendo las condiciones físicas en las que estaba, retirarse es lo que tocaba, seguir en carrera hubiera sido complicado para tener un resultado y me hubiera expuesto a tener una caída más grave", admitió. "Soy consciente de donde iba, conozco el Dakar, es el primer año que no iba como yo quería, era consciente de que me iba a costar. Sé que tengo el nivel", defendió.

A nivel deportivo, Santolino está "con ganas del Dakar 2027", para el que ya tiene "ideas y planes". "Ahora haré una pausa, porque llevo un mes y medio muy intenso con las lesiones y el cuerpo ha estado bastante estresado, pero a nivel mental estoy con muchas ganas de ponerme al 100%", dijo el salmantino, que ya piensa en el Rally de Portugal, del 17 al 22 de marzo, al que llegará con "un nivel correcto".

El programa de 2026 "está por definir hasta que el equipo vuelva del Dakar", pero estará en Portugal, en la Baja40 de Argentina, la Baja España en Aragón y el Rally de Marruecos. Descarta Abu Dabi, "porque no aporta demasiado" si no hace "todo el campeonato".