La OEA describe como "una buena noticia" el anuncio de Venezuela sobre liberaciones de presos

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, ha descrito como "una buena noticia" que Venezuela haya anunciado la liberación de un "número importante" de presos, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, días después de la captura de Nicolás Maduro durante un ataque de Estados Unidos.

"Esperamos que se lleven a cabo sin demora y que alcancen a todas las personas detenidas injustamente. Venezuela necesita que toda su gente pueda contribuir de manera constructiva, en consonancia con los principios democráticos y los derechos fundamentales, para dar forma a su futuro lo antes posible", ha manifestado a través de su perfil en la red social X.

Previamente, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, había anunciado la medida alegando que se trata de un gesto "de búsqueda de la paz" y había agradecido al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a las autoridades qataríes por su mediación.

Posteriormente, el Ministerio de Exteriores de España ha confirmación que entre las personas afectadas por la medidas se encuentran cinco ciudadanos españoles, entre ellos una con doble nacionalidad: los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos; el marino canario Miguel Moreno Dapena; el valenciano Ernesto Gorbe Cardona; y la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel.