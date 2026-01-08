La inflación de Chile desciende dos décimas en diciembre y cierra 2025 en el 3,5%

El transporte aéreo nacional experimentó en diciembre un incremento mensual del 18,8% en sus precios, situándose en el primer puesto dentro de los productos con mayores aumentos en el periodo, mientras que el transporte aéreo internacional mostró la mayor reducción con una baja del 15,9%. En este contexto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile cerró 2025 con un alza acumulada del 3,5%, cifra que representa un descenso de un punto porcentual respecto al año anterior y que resulta dos décimas inferior al registro del mes de noviembre, según detalló el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La evolución de la inflación en el país, tal como reportó el INE, refleja una clara moderación en el ritmo de aumento de los precios, elemento que influyó en la decisión reciente del Banco Central de Chile. Durante su última reunión de política monetaria, celebrada a mediados de diciembre, la institución resolvió recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta situarlos en el 4,5%. Según consigna el INE, esta medida se adoptó motivada por el descenso observado en la inflación y el dinamismo registrado en la actividad económica del país.

El análisis más desglosado de las divisiones que configuran el IPC muestra que restaurantes y alojamiento encabezaron las subidas más marcadas en los últimos doce meses, con un incremento del 6,7%. De acuerdo con los datos publicados por el INE, el sector de vivienda y servicios básicos registró un aumento del 6,5%, mientras que educación y salud presentaron incrementos del 5,2% y 4,8%, respectivamente. Estas cifras evidencian cómo algunos rubros, especialmente vinculados a servicios, continuaron presionando al alza el índice general de precios.

En contraste, dos divisiones cerraron el año con retrocesos en sus precios: vestuario y calzado evidenció una disminución del 3,7%, mientras que seguros y servicios financieros retrocedieron un 2,8%. El INE precisó que este comportamiento se replicó de forma destacada en el último mes del año, donde vestuario y calzado presentó una caída mensual del 3,2% y el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una reducción del 0,04%.

Entre los productos individuales, el informe del INE identificó varias variaciones notables. Además del dinamismo en los precios de los boletos aéreos, el informe subrayó la reducción de tarifas en telecomunicaciones con un descenso del 4,8%, así como en tomates y frutas de estación, cuyos precios bajaron un 12,4% y un 5,5%, respectivamente. Estos movimientos reflejan la volatilidad propia de algunos componentes del IPC, especialmente en el ámbito de los bienes y servicios sujetos a factores estacionales o del mercado internacional.

La decisión del Banco Central de ajustar su política monetaria se alineó con la trayectoria descendente del IPC y con señales de recuperación en la demanda interna. Según informó el INE, la reducción de los tipos de interés busca equilibrar el crecimiento económico y mantener bajo control la inflación, después de los repuntes registrados en años previos. La magnitud del nuevo nivel de tasas responde en parte al comportamiento de los precios en divisiones clave como restaurantes, vivienda y educación, que junto con la evolución de los alimentos y servicios financieros, contribuyeron de manera diferenciada a la cifra final del IPC.

El acumulado anual del 3,5% marca una diferencia significativa respecto a años anteriores, donde la presión inflacionaria había sido superior. El informe detalla que las divisiones con mayor disminución en precios durante diciembre fueron lideradas por vestuario y calzado, negativas tanto en la comparación mensual como en la anual. También el rubro de alimentos, si bien mostró una baja marginal en diciembre, compensó con aumentos más marcados durante el resto del año.

El recorte de tasas por parte del Banco Central, de acuerdo con los datos del INE, representa una señal de confianza respecto a la estabilidad de los precios en el corto plazo, aunque persisten desafíos en sectores puntuales con variaciones significativas de precios. Así, Chile termina 2025 con una inflación situada en el rango objetivo de sus autoridades económicas, en un escenario caracterizado por ajustes en precios relativos, dinámica sectorial y una política monetaria que responde a la evolución del contexto económico nacional.