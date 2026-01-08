ESA prevé que 2026 sea "uno de los años con más misiones" de su historia: Epsilon, Smile o BepiColombo en Mercurio

La Agencia Espacial Europea (ESA) prevé que el 2026 será "uno de los años con más misiones y mayor relevancia estratégica" en su historia, con misiones como Epsilon, Smile o la llegada de BepiColombo en Mercurio.

Así lo ha manifestado este jueves en rueda de prensa el director general de la ESA, Josef Aschbacher, quien ha destacado que el 2026 será un año "decisivo" para la agencia.

"Junto con nuestros Estados miembros y socios, estamos fortaleciendo el papel de Europa en el espacio para la ciencia, la seguridad, la sostenibilidad y la exploración", ha destacado Aschbacher.

Entre los hitos que prevé llevar a cabo la ESA en 2026 destacan el lanzamiento de Smile, una misión que brindará a la humanidad la primera visión completa de cómo reacciona la Tierra a las corrientes de partículas y las ráfagas de radiación del Sol.

El director de la ESA ha destacado que se esperan "muchas más misiones emocionantes", con el lanzamiento de la astronauta de la ESA Sophie Adenot hacia la Estación Espacial Internacional y varios lanzamientos de Observación y Navegación de la Tierra desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa.

2026 también será el año de los lanzamientos del primer Ariane 64 y el próximo Galileo, del impulso del regreso de la humanidad a la Luna, las importantes publicaciones de datos de Gaia y Euclid, la llegada de HERA de la ESA a Didymos y nuevas misiones climáticas como FLEX.

"Este será uno de los años con mayor densidad de misiones y de mayor importancia estratégica en la historia de la ESA", ha sentenciado el director de la Agencia Espacial Europea.