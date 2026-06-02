Mensik domestica la furia de Fonseca

París, 2 jun (EFE).- El checo Jakub Mensik disputará a sus 20 años en Roland Garros su primera semifinal de un Grand Slam, donde le espera el alemán Alexander Zverev, tras derrotar en el duelo de la nueva generación al brasileño Joao Fonseca, 6-4, 6-3 y 7-6(3) en 2 horas y 44 minutos.

Mensik, que hasta esta edición solo había ganado un partido en Roland Garros, se convierte en el checo más joven en alcanzar el penúltimo escalón de un 'grande' y desafía al germano, gran favorito para la victoria final, que ya le derrotó en el pasado torneo de Madrid.

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