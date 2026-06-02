Agencias

Mensik domestica la furia de Fonseca

Guardar
Google icon

París, 2 jun (EFE).- El checo Jakub Mensik disputará a sus 20 años en Roland Garros su primera semifinal de un Grand Slam, donde le espera el alemán Alexander Zverev, tras derrotar en el duelo de la nueva generación al brasileño Joao Fonseca, 6-4, 6-3 y 7-6(3) en 2 horas y 44 minutos.

Mensik, que hasta esta edición solo había ganado un partido en Roland Garros, se convierte en el checo más joven en alcanzar el penúltimo escalón de un 'grande' y desafía al germano, gran favorito para la victoria final, que ya le derrotó en el pasado torneo de Madrid.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFERoland GarrosTennisFrench Openclayracquetgesturefacial expresssion

Últimas Noticias

La Justicia de EE.UU. ratifica el fallo favorable para Argentina en el litigio por YPF

Infobae

Mike Brown: "Deseaba que llegaran esas rachas duras, para poder atravesarlas"

Infobae

Infraestructura de integración y GNL centran oportunidades para el gas en Latinoamérica

Infobae

Capturan a un presunto autor de la masacre de veinte personas en una finca en Honduras

Infobae

Ascienden a 22 los muertos, incluidos dos niños, por los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

Ascienden a 22 los muertos, incluidos dos niños, por los últimos ataques de Rusia contra Ucrania