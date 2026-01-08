El Premio Abogados de Atocha 2026 distingue a las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo por su lucha por la memoria

El Premio Abogados de Atocha recaerá este 2026 en las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, en reconocimiento a su lucha por la memoria, la verdad y la justicia frente a los crímenes de la dictadura argentina iniciada por Jorge Rafael Videla en el año 1976.

Así lo han anunciado este jueves la Fundación Abogados de Atocha y CCOO de Madrid en la presentación de los actos conmemorativos del 49º aniversario del atentado de Atocha, perpretado el 24 de enero de 1977 en el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha 55 y en el que murieron cuatro abogados y un sindicalista, además de dejar gravemente heridos otros tres abogados y una abogada.

El reconocimiento a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se otorga coincidiendo con el 50º aniversario del golpe de Estado en Argentina, momento en el que iniciaron su revuelta para denunciar la desaparición forzada de miles de personas durante la dictadura. El acto de entrega será el próximo 24 de enero, a las 11.30 horas, en una gala que se llevará a cabo en el Auditorio Marcelino Camacho.

Tal y como ha señalado en rueda de prensa la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López, el premio quiere destacar "la lucha sostenida que vienen realizando" en defensa de la memoria, la verdad y la justicia, así como su trabajo para localizar a miles de personas desaparecidas y restituirlas a sus familias biológicas.

López ha subrayado que el galardón supone también un respaldo a la defensa de la memoria histórica "en unos tiempos en los que parece que todo va encaminado a que perdamos la memoria de los hechos históricos", una situación que ha vinculado con el contexto actual en Argentina y con las políticas de "destrucción de la memoria" impulsadas por el actual Gobierno de Javier Milei.

Por su parte, el presidente de la Fundación Abogados de Atocha, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, ha enmarcado el 49º aniversario del atentado contra los Abogados de Atocha como una fecha "imprescindible" para reflexionar sobre el momento histórico actual, marcado, según ha advertido, por un proceso de "polarización terrible" y de "autoritarismo" que perjudica a la evolución de la democracia.

Ruiz-Huerta ha señalado la obligación moral de denunciar la ausencia de diálogo en la política internacional y nacional, recordando que los abogados asesinados en Atocha, de los que él mismo formó parte como compañero de militancia y profesión, defendían una concepción radicalmente distinta basada en la protección de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores.

MENCIONES A ASOCIACIÓN ESPERANZA Y LIBERTAD Y UNIÓN MUJERES SAHARAUIS

Además del premio principal, se otorgarán dos menciones especiales a colectivos de mujeres en contextos de conflicto. La primera de ellas será para la Asociación Esperanza y Libertad, como reconocimiento a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres afganas.

López ha lamentado la "tremenda represión" del régimen talibán, especialmente la prohibición del acceso a la educación de las niñas a partir de los 11 años, y ha destacado el trabajo de juezas y abogadas afganas refugiadas que luchan por las libertades, la democracia y el derecho a una educación en igualdad.

La segunda mención especial recaerá en la Unión de Mujeres Saharauis, de la que se ha resaltado su papel esencial en el sostenimiento de la vida en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. Según López, estas mujeres garantizan la cohesión social y unas condiciones de vida dignas en uno de los entornos más duros del Sáhara, manteniendo la vida comunitaria pese a las dificultades del desierto.