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Vitinha, elegido mejor jugador de la final

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Budapest, 30 may (EFE).- Vitinha, centrocampista del París Saint-Germain, fue elegido por la UEFA el mejor jugador de la final de la Liga de Campeones que ganó su equipo al Arsenal en la tanda de penaltis después de un choque que terminó 1-1 tras la prórroga.

El medio luso completó un gran partido, de menos a más después de una primera parte en la que el Arsenal se encerró atrás y en una segunda en el que se convirtió en el guía del París Saint-Germain. Con molestias en un gemelo, fue sustituido en el minuto 105 por Lucas Beraldo.

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