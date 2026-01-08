Al menos doce refugiados sursudaneses muertos al chocar dos autobuses en Sudán

El comunicado oficial del Ministerio de Exteriores de Sudán del Sur destacó que el Gobierno seguía sin saber que un contingente numeroso de ciudadanos sursudaneses estaba siendo transportado desde Sudán hacia su país de origen antes del siniestro que costó la vida a al menos doce personas. Según información publicada por la agencia Europa Press, este accidente ocurrió el miércoles en el estado de Nilo Blanco, en Sudán, donde dos autobuses colisionaron, dejando un saldo de al menos cuarenta heridos.

De acuerdo con Europa Press, uno de los autobuses involucrados trasladaba a sursudaneses retornados, es decir, personas que regresaban a su país tras haber permanecido en Sudán durante un largo periodo. El Ministerio de Exteriores sursudanés hizo público un mensaje en su perfil de la red social Facebook, en el que lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, deseando también una rápida recuperación para los heridos.

La nota oficial subrayó la preocupación del Ejecutivo de Sudán del Sur ante este suceso, que catalogó de “trágico accidente vial”, al tiempo que manifestó la inquietud por la falta de información previa sobre el traslado de un número tan elevado de personas. El gobierno puso el énfasis en la necesidad de fortalecer la coordinación bilateral, reafirmando su deseo de que ambas naciones trabajen conjuntamente para evitar hechos similares en el futuro, especialmente en lo referente a la repatriación de ciudadanos desplazados o refugiados.

Europa Press detalló que el Ministerio de Exteriores sursudanés se comprometió a dar seguimiento a la situación mediante la Embajada de Sudán del Sur en Puerto Sudán y en colaboración con las autoridades sudanesas para garantizar que todas las víctimas del accidente reciban el apoyo necesario. El incidente ha intensificado la atención sobre los movimientos de población originados por la compleja crisis humanitaria en Sudán.

Las cifras de desplazamiento proporcionan contexto a la tragedia: decenas de miles de sursudaneses han permanecido en territorio sudanés desde que Sudán del Sur obtuvo la independencia en 2011. La situación se agravó desde abril de 2023, cuando el enfrentamiento entre el Ejército de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, grupo paramilitar, detonó uno de los episodios humanitarios más severos que ha experimentado la región, impulsando a numerosos sursudaneses a abandonar ese país y volver al suyo.

Según el reporte difundido por Europa Press, el accidente de tránsito evidencia los riesgos que enfrentan quienes huyen a raíz de los conflictos armados y desastres humanitarios. Las autoridades sursudanesas han remarcado su intención de supervisar el proceso de repatriación a través de un mayor compromiso diplomático y operativo con Sudán, resaltando la prioridad de salvaguardar la vida y la integridad de las personas que se desplazan.

El suceso ha motivado al Ejecutivo de Sudán del Sur a exigir mejores mecanismos de comunicación entre ambos gobiernos, especialmente en las operaciones de retorno de ciudadanos que buscan refugio seguro tras años de inestabilidad y violencia. Las gestiones incluidas en el comunicado enfatizan que el monitoreo permanecerá constante, en contacto directo con las instituciones nacionales y sudanesas para responder ante emergencias relacionadas con la movilidad humana en la región.